Au programme TV : ce film adapte l'un des plus grands romans de la littérature française avec un énorme changement

Ce roman français colossal qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie a été adapté de nombreuses fois à l'écran. Cette version change toutefois un élément fondamental.

Il existe des œuvres de la littérature française qui, par leur propos ou leur qualité, traversent les âges et restent des grands classiques, même des centaines d'années après leur publication. C'est le cas de ce roman colossal, qui en raison de son propos extrêmement fort, a été adapté à de nombreuses reprises au cinéma et à la télévision. L'une de ces versions est visible cette semaine à la télévision.

Même si vous ne l'avez pas lu (et on vous le recommande), il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler des Misérables et que les noms de Jean Valjean, Javert, Cosette, Marius ou Fantine vous disent quelque chose. Chef d'oeuvre de Victor Hugo publié en 1862, ce roman extrêmement riche raconte l'histoire d'un bagnard emprisonné pour avoir volé un morceau de pain, et qui passe sa vie entière à se repentir. A travers ses personnages qui vivent les événements historiques majeurs du XIXe siècle (la bataille de Waterloo ou les émeutes de juin 1832), Victor Hugo décrit les ravages de la misère et la violence sociale, dénonce les injustices et défend les opprimés.

Il n'est donc pas étonnant qu'un tel roman ait donné lieu à plusieurs adaptations cinématographiques. Cette semaine, les téléspectateurs peuvent (re)découvrir la version très libre de Claude Lelouch sortie en 1995 et auréolée du Golden Globe du meilleur film étranger l'année suivante.

Le cinéaste français prend un parti-pris toutefois très fort : celui de placer son intrigue au XXe siècle et surtout durant la Seconde Guerre mondiale, soit cent ans après l'intrigue du roman. Pour l'occasion, Jean Valjean devient Henri Fortin (Jean-Paul Belmondo), un champion de boxe qui aide une famille juive à fuir l'oppression nazie.

De fait, de grands changements avec le roman ont lieu dans l'intrigue (les persécutions de Cosette par les Thénardiers sont celles infligées par l'alter-ego de Jean Valjean par exemple). Car, comme l'a écrit Victor Hugo lui-même dans sa préface, "tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles".

En transposant l'intrigue du roman cent ans plus tard et en rendant son propos toujours très pertinent, Claude Lelouch a prouvé à quel point cette citation était vérifiée. Les Misérables, avec Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Philippe Léotard, Jean Marais, Clémentine Célarié et Michel Boujenahn est diffusé ce dimanche 2 juin sur Arte, à 21h.