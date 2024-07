Il y a un temps limite d'écran pour les enfants, mais il n'est pas toujours respecté par les parents

Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les écrans, et surtout pas au plus jeune âge. Voici ce que disent la science et les instituts officiels sur les temps à respecter.

Peut-on laisser son enfant devant les écrans, et si oui, pour combien de temps ? C'est la question que se posent de nombreux parents, que ça soit pour prendre quelques minutes pour souffler ou pour proposer des programmes éducatifs audiovisuels à leur progéniture. Il existe plusieurs études scientifiques sur le sujet, même si aucune réglementation sanitaire ne donne de règle précise aux jeunes parents largués.

Il y a la question de l'âge d'abord. Selon la publication "Caring for Our Children - National Health and Safety Performance Standards Guidelines for Early Care and Education Programs", qui a reçu le soutien de l'académie américaine de pédiatrie, il vaut mieux ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans. Par la suite, entre 2 et 5 ans, l'étude recommande de laisser les enfants devant les écrans une heure maximum par jour, uniquement dans un but éducatif et en présence d'un adulte qui peut les accompagner dans leur visionnage.

© ADIL BENAYACHE/SIPA (publiée le 29/05/2024)

Passé cet âge, les outils numériques peuvent être utilisés dans des buts pédagogiques ou pour faire ses devoirs. Ces recommandations sont d'ailleurs en accord avec les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. D'autres experts, comme le psychologue Serge Tisseron et sa règle des 3-6-9-12, préconisent même de ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans une seule minute devant des écrans.

Concernant la durée, les publications s'accordent à dire qu'un temps d'écran excessif peut avoir un impact plus ou moins important sur le développement du cerveau des enfants et, chez les plus jeunes, sur les capacités cognitives : la mission ministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure que "les enfants surexposés aux écrans ont plus de risques de souffrir d'un retard e langage que les autres".

Notons toutefois que les études, notamment celles de la revue très reconnue Jama pediatrics, publiée en mars 2020, s'accordent pour dire que le visionnage de programmes à valeur éducative, avec des interactions et un accompagnement des parents, peut aider à développer le langage au plus jeune âge. En janvier 2023, la même revue notait que l'exposition aux écrans des enfants pendant deux heures par jours en moyenne pouvait avoir un impact sur les capacités d'attention et de concentration.

Pas plus d'une heure au début, puis jusqu'à deux heures maximum par jour donc. Mais dans les faits, les parents suivent-ils les recommandations ? Globalement oui, selon une étude publiée par Santé publique France le 12 avril 2023, il en ressort que les enfants de 2 ans passeraient, en moyenne, 56 minutes par jour devant les écrans, 1h20 à 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. De son côté, une étude Ipsos Junior Connect de 2022 note que les enfants de moins de 6 ans passent, en moyenne, 6 heures par semaine sur Internet (9 heures par semaine pour les 7-12 ans, près de 18 heures par semaine pour les 13 ans et plus). Comme pour tout, l'important reste donc la modération et l'accompagnement des enfants dans leurs usages du numérique.