Au programme TV : ce film inspiré d'une tragique histoire vraie a fait pleurer des millions de spectateurs

Cet immense classique du cinéma, inspiré d'une tragique histoire vraie, est à voir à la télévision cette semaine. Des millions de spectateurs ne s'en sont pas remis.

Les histoires vraies sont des mines d'or pour les producteurs de cinéma. Riches en éléments dramatiques auxquels les spectateurs peuvent s'identifier, elles ont inspiré certains des films les plus connus de tous les temps. C'est le cas de ce film qui s'inspire d'un véritable drame historique et qui a bouleversé des millions de spectateurs à travers le monde. Il est possible de le (re)voir à la télévision cette semaine.

Sorti en 1997, ce drame était pourtant un pari extrêmement risqué. Il a nécessité de nombreux effets spéciaux, des reconstitutions fidèles des événements, mais également l'écriture d'une romance fictive, capable de tenir en haleine les spectateurs avec un duo d'acteurs qui n'étaient, à l'époque, pas aussi connus qu'ils le sont aujourd'hui. Mais le pari s'est révélé extrêmement payant, puisque Titanic a été un véritable succès à travers le monde.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 20/06/2024)

Comme son nom l'indique, le film de James Cameron a pour cadre le véritable naufrage du célèbre paquebot, en avril 1912, mais raconte également la romance, imaginaire cette fois, de deux passagers : Rose (Kate Winslet), une passagère de première classe corsetée par les exigences de la haute-société qui tente de se suicider avant d'être arrêtée par Jack (Leonardo DiCaprio), un artiste sans le sou, embarqué en dernière minute pour partir aux Etats-Unis.

Leur rencontre est une évidence, leur histoire passionnée, mais leur romance est tragiquement interrompue par le naufrage du navire, qui a véritablement percuté un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, entraînant la mort de 1490 à 1520 passagers.

Faut-il encore le rappeler ? Titanic a été un incroyable succès cinématographique : il a engrangé plus de 2,2 milliards de dollars depuis sa sortie, remporté onze Oscars, et bouleversé, souvent jusqu'aux aux larmes, les millions de spectateurs qui ont découvert l'histoire d'amour tragique de Rose et Jack. Titanic est à (re)voir à la télévision ce dimanche 23 juin 2024. C'est TF1 qui diffuse le film de James Cameron à partir de 21h10. Il est également possible de le voir sur une plateforme de streaming quand vous le souhaitez, puisque Disney+ le propose à ses abonnés.