Ce film fait mieux qu'"Un p'tit truc en plus" : à peine sorti, il cartonne déjà au cinéma

Ce film qui vient tout juste de sortir au cinéma a réussi l'exploit de faire un meilleur résultat au box-office que l'ultra-populaire"Un p'tit truc en plus".

Depuis sa sortie le 1er mai dernier, Un p'tit truc en plus est le maître du box-office français. Avec déjà plus de 7 millions d'entrées, la comédie qui traite avec humour de la question du handicap est le succès surprise de ce printemps et reste bien parti pour être l'un des plus gros succès français de cette année au cinéma. Mais ce mercredi, un nouveau film a déjà réussi à battre l'un des records établi par le long-métrage d'Artus et s'impose comme l'un de ses sérieux concurrents.

Depuis 2015, les spectateurs sont tombés sous le charme de Vice-Versa, film des studios Pixar, qui étudie la complexité des émotions d'une enfant à travers des personnages (la Joie, la Peur, la Tristesse, la Colère, le Dégoût). Véritable succès critique et public, il avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation l'année suivant sa sortie. Sans surprise, la suite, en salles depuis mercredi, était extrêmement attendue du public.

© PIXAR © 2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Dans Vice-Versa 2, Riley est désormais une adolescente en pleine crise d'identité. Et qui dit crise d'adolescence, dit nouvelle palette d'émotions, puisqu'Anxiété, Envie, Embarras et Ennui cherchent à prendre le contrôle sur les émotions originelles de la jeune fille.

Sorti ce mercredi 19 juin, le film d'animation a réalisé le meilleur démarrage de l'année 2024 en France : ils étaient plus de 527 000 spectateurs à avoir vu le film pour son premier jour d'exploitation en France, en comptant près de 229 000 entrées réalisées au court d'avant-premières selon Disney. C'est le second meilleur démarrage d'une production Pixar en France (derrière Les indestructibles 2) et mieux que le premier Vice-Versa (121 556 entrées au même moment).

Quoi qu'il en soit, c'est mieux que le démarrage d'Un p'tit truc en plus, qui avait réalisé, au 1er mai 2024, près de 280 000 entrées (dont 30 000 estimées en avant-première selon le site spécialisé Boxofficepro). Mais le bouche-à-oreille à permis à Un p'tit truc en plus de cartonner durablement au box-office français et d'atteindre, à ce jour, les 7 millions d'entrées. Le film Pixar réussira-t-il à réaliser le même exploit ? L'engouement autour du film est en tout cas bien réel, puisque, selon Box office Mojo, Vice-Versa 2 a déjà rapporté plus de 379 millions de dollars au box-office mondial en quelques jours.