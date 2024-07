Une année entière : cette actrice de Stranger Things explique pourquoi la sortie de la saison 5 prend tant de temps

En interview, une actrice majeure de Stranger Things s'est confiée sur l'avancée de la saison 5. Les fans vont devoir se montrer patients avant de découvrir les nouveaux épisodes sur Netflix.

Quand pourra-t-on voir de nouveaux épisodes de Stranger Things ? L'une des séries les plus populaires de Netflix fait attendre ses fans. Car cela fait deux ans déjà que la dernière saison est sortie sur la plateforme de streaming, s'achevant sur un cliffhanger qui a laissé de nombreuses questions en suspens. Que va-t-il se passer à Hawkins ? Quel destin attend nos héros, et notamment Max, dans le coma ?

Malheureusement, les fans de Stranger Things devront encore patienter avant d'avoir des réponses à leurs questions. Car la saison 5 de la série de science-fiction, qui sera également la dernière, se fait attendre. D'abord, la grève des acteurs et des scénaristes a fortement retardé l'écriture de ces ultimes saisons. Ensuite, la production, qui a débuté le 8 janvier dernier, prend définitivement beaucoup de temps. Elle pourrait même durer une année entière.

C'est ce qu'a révélé l'actrice Maya Hawke, interprète du personnage Robin dans Stranger Things. Dans l'épisode 73 du podcast anglophone "Podcrushed" (disponible sur Youtube), elle a révélé que le tournage de la série Netflix prenait autant de temps pour une raison très simple : les épisodes sont chacun très très long. "Nous faisons essentiellement huit films ! Les épisodes de la saison 5 seront vraiment très longs", a expliqué la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman.

L'équipe est donc mobilisée une année entière pour offrir aux fans de Stranger Things un final d'anthologie. "On assume tous une grande responsabilité dans le produit final. Les Duffer sont très intenses et très sérieux quant à la qualité de l'écriture, qui continue encore et encore. Et il faut donc beaucoup de temps pour écrire et beaucoup de temps pour les tourner..." Quoi qu'il en soit, c'est certain, la saison 5 de Stranger Things ne sortira pas avant l'année 2025. Pour l'heure, Netflix n'a pas encore officialisée de date de sortie précise.