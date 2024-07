"Refroidir l'air de sa voiture sans utiliser la clim, cette technique fonctionne et permet de faire des économies"

Voici une astuce simple et efficace pour rafraîchir l'habitacle de sa voiture en quelques instants sans avoir recours à la climatisation.

Des températures supérieures à 30 degrés et parfois bien au-delà, en septembre, c'est plutôt rare. Ces coups de chaud sont particulièrement difficiles à supporter dans les transports en commun mais peuvent l'être aussi en voiture. Vous souhaitez limiter l'utilisation de la climatisation pour rafraîchir votre habitacle ? Vous avez bien raison : il est fortement déconseillé de l'allumer à fond dès le démarrage notamment parce que cela fait grimper en flèche la consommation de carburant. Si c'est le cas, pas de panique, il est possible de refroidir l'habitacle d'une voiture autrement (hé oui, la clim n'a pas toujours existé et nos ainés avaient des idées !).

Dans ce cas, la solution la plus simple est d'ouvrir les fenêtres car l'air extérieur est moins chaud que l'air intérieur. Les ouvrir oui, mais pas n'importe comment. Pour rafraîchir correctement l'habitacle d'une voiture qui peut facilement dépasser les 40 degrés après avoir stationné quelques heures au soleil, la circulation de l'air est importante. Si le conducteur baisse seulement sa vitre, l'intérêt sera limité. En revanche, s'il crée un courant d'air, avec une entrée et une sortie, alors l'impression de chaleur étouffante pourra très vite se dissiper.

© stock.adobe.com

Certaines études ont établi que la façon la plus efficace de rafraîchir l'intérieur d'une voiture est de baisser deux fenêtres en diagonale. Celle du conducteur avec celle du passager arrière situé à droite ou alors celle du passager avant avec celle du passager assis à gauche de la banquette arrière. L'air traverse ainsi tout l'habitacle et fait rapidement chuter la température de plusieurs degrés. Pour créer un flux d'air agréable, rien n'oblige d'ailleurs à descendre les vitres jusqu'en bas, ce qui peut parfois être assez désagréable en raison du bruit mais aussi du vent que l'on reçoit en plein visage. Baisser les deux fenêtres à moitié est amplement suffisant pour laisser passer un courant d'air.

Cette technique pour rafraîchir l'intérieur de sa voiture est surtout intéressante pour les trajets courts. Car rouler trop longtemps avec des fenêtres ouvertes affectera sensiblement votre niveau de consommation et donc vos dépenses en carburant. Sur une longue distance, la climatisation reste quand même le meilleur moyen, certes pas le plus écologique, pour rouler au frais...