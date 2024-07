L'un des personnages les plus sulfureux de la littérature est de retour au cinéma, il va faire parler de lui à sa sortie

Une nouvelle adaptation d'un roman mettant en scène l'un des personnages les plus sulfureux de la littérature sortira dans les salles obscures dans les prochains mois.

Elle a été héroïne de roman, avant que ses aventures sensuelles ne soient transposées à l'écran. Dans quelques mois, il sera possible de découvrir une nouvelle version de ce personnage littéraire inventé à la fin des années 50 qui a donné lieu à plusieurs adaptations dans les salles obscures.

Publié en 1959, Emmanuelle est un roman français écrit par Marayat Bibidh sous le nom de plume Emmanuelle Arsan. Cet ouvrage raconte une série de fantasmes explicites de l'héroïne, qui décrit ses relations avec des hommes ou des femmes. En 1974, il est adapté sur grand écran, avec l'actrice néerlandaise Sylvia Kristel dans le rôle-titre.

© ©2024 CHANTELOUVE – RECTANGLE PRODUCTIONS – GOODFELLAS – PATHÉ FILMS ® & © Emmanuelle Estate Inc.

L'année 2024 offrira donc une version modernisée du roman Emmanuelle. Réalisé par Audrey Diwan (qui a auparavant signé l'adaptation réussie du roman d'Annie Ernaux L'événement), le film qui a révélé sa première bande-annonce très sensuelle le 2 juillet dernier, voit l'actrice Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu) tenir le rôle-titre. Elle est rejointe par l'actrice britannique Naomie Watts (Mullholand Drive, King Kong), mais également les comédiens Will Sharpe (The White Lotus), Jamie Campbell Bower (Stranger Things) ou Anthony Wong (A toute épreuve, Infernal affairs).

Audrey Diwan a expliqué au micro de Deadline en février 2023 vouloir, avec cette version qui se déroule dans un hôtel à Hong-Kong, explorer la notion de plaisir au cinéma. Et elle a construit une nouvelle version du personnage d'Emmanuelle : "une femme qui a du pouvoir, qui s'est battue, a escaladé sa montagne, et s'est aussi construit une armure. Elle se sent seule. Mais comment sortir de la solitude ? Emmanuelle est l'histoire d'une femme qui essaie de lâcher prise. Tout le film consiste à tracer un chemin vers l'autre".

Avec ce film, Audrey Diwan cherche ainsi à traiter davantage de la relation à l'autre, de la manière dont on tisse des liens. La nouvelle adaptation d'Emmanuelle avec Noémie Merlant sort au cinéma en France le 25 septembre.