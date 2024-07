Cette série est tout simplement parfaite, vous pouvez enfin la voir en streaming

Cette série acclamée par la critique et par le public est disponible en France sur une plateforme de streaming.

Quelle est la meilleure série de tous les temps ? Il est de plus en plus difficile de trancher tant l'offre, portée par la multiplication des plateformes de streaming et des chaînes de télévision, est de plus en plus importante. D'autant plus que les avis peuvent diverger, et qu'une série adorée par les uns peut être détestée par d'autres. Mais il y a quelques programmes qui font consensus auprès de la presse ou du public, et qui sont parfois moins connus que certains blockbusters des plateformes.

Avec 4,3/10 sur Allociné, 7,8/10 sur Senscritique ou encore 90% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, cette série fait quasiment l'unanimité auprès des spectateurs sur les sites d'agrégateurs de critiques. Elle est notamment la série de la décennie 2010 la mieux notée sur Metacritic. Diffusée aux Etats-Unis entre 2014 et 2017, elle fait partie des nombreux programmes à avoir contribué au prestige de la chaîne américaine HBO, à qui l'on doit notamment Les Sopranos, Game of Thrones ou plus récemment House of the Dragon, The Last of Us et The White Lotus. Cette série, c'est The Leftovers, par le créateur de Lost Damon Lindelof.

© Paul Schiraldi/AP/SIPA (publiée le 04/07/2024)

Portée par Justin Theroux, Carrie Coon, Regina King, Christopher Eccleston ou encore Margaret Qualley, The Leftovers a pour point de départ la disparition aussi brutale que soudaine de 2% des êtres humains de la surface de la Terre, sans que l'on sache comment ni pourquoi. Les habitants de la ville de Mapleton doivent désormais apprendre à vivre avec la disparition de leurs voisins, leurs amis ou leurs amants : certains cherchent des explications, d'autres essaient d'oublier, quand certains voient leur vision du monde s'écrouler. Vous l'aurez compris, The Leftovers traite de sujet grave, notamment le deuil.

En France, The Leftovers est disponible au visionnage sur la plateforme de streaming Max. Il suffit de s'y abonner, ou d'avoir souscrit au pass Warner de Prime Video ou à l'une des offres de Canal+ incluant l'accès au site, pour découvrir les 28 épisodes des 3 saisons de The Leftovers en streaming.