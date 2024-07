Cette question du Code de la route pose un vrai problème : plus de 8 candidats sur 10 tombent dans le piège

De très nombreux candidats à l'examen du Code de la route se trompent lorsqu'on leur pose cette question.

Certaines questions de l'examen du Code de la route sont plus difficiles que d'autres. En Voiture Simone, une auto-école agréée par l'État, a récemment dévoilé celles qui posaient le plus de problèmes aux candidats. Parmi les 1 600 questions présentes sur leur application, plusieurs affichent un taux de mauvaises réponses largement supérieur à 80% ! Pour rappel, lors de l'examen, le candidat doit répondre correctement à un minimum de 35 questions sur 40 pour réussir l'épreuve du Code de la route, dite "épreuve théorique" indispensable pour obtenir son permis de conduire.

La question suivante (voir en grande image ci-dessous) induit en erreur 84.3% des apprentis conducteurs qui ont répondu sur l'application. Plus de 8 personnes sur 10 se trompent donc sur une question qui concerne la limitation de vitesse. Serez-vous capable de trouver la ou les bonnes réponses, ce qui vous placerait parmi les 15.7% de bons élèves ?

La question est la suivante : Par temps de pluie, les limitations de vitesse sont abaissées à cause...

- Réponse A : de la diminution de la visibilité.

- Réponse B : de la diminution de l'adhérence.

Il est ensuite demandé si : cet abaissement s'impose à tous les conducteurs...

- Réponse C : oui

- Réponse D : non

© En Voiture Simone

Vous avez fait votre choix ? Alors voici ce qu'il fallait répondre pour avoir bon : A, B et D. Les réponses A et B semblent plutôt évidentes tant la pluie augmente la dangerosité des routes. La pluie peut réduire considérablement la visibilité des conducteurs. Les éclaboussures d'eau des autres véhicules, la buée sur les vitres, et les essuie-glaces sont autant d'éléments qui diminuent la vision à travers le pare-brise. Sans surprise, les routes sont plus glissantes lorsqu'il pleut, ce qui réduit l'adhérence des pneus. Cela augmente notamment les distances de freinage et diminue la capacité des véhicules à s'arrêter rapidement. Encore une fois, rien d'étonnant à ce que la vitesse s'adapte à ces conditions météorologiques.

Le piège se situe dans la deuxième partie de la question. Est-ce que tous les conducteurs sont concernés par l'abaissement de la limitation de vitesse quand il pleut ? En cas de pluie, ou de neige, l'autoroute est limitée à 110km/h au lieu de 130km/h, les routes à chaussées séparées à 100km/h au lieu de 110km/h, et les portions normalement limitées à 90km/h passent à 80 km/h. On est en droit de se demander pourquoi certains automobilistes devraient rouler moins vite et d'autres non.

Mais tout réside dans le terme "abaissement". En effet, les jeunes conducteurs, titulaires du permis de conduire probatoire pendant les 3 premières années, doivent respecter les mêmes limitations de vitesse qu'il pleuve ou non. Ils doivent donc déjà rouler à 110 km/h sur autoroute, 100km/h sur routes à chaussées séparées et à 80km/h sur celles limitées à 90 km/h. Cet abaissement par temps de pluie ne s'impose pas à eux. Rien ne les empêche en revanche de ralentir si les conditions l'imposent.