Ce film trash qui a fait scandale a obtenu une Palme d'or, il est à voir sur Netflix

Ce film a fait polémique lors de sa projection au Festival de Cannes, mais ça ne l'a pas empêché d'obtenir une Palme d'or. Il est désormais disponible sur Netflix.

L'expérience cinématographique est si particulière que pour les films d'horreur ou les films trashs, elle peut être traumatisante pour certains. Le Festival de Cannes en fait régulièrement les frais, puisque très régulièrement, un film de la compétition fait scandale auprès des festivaliers, voire provoque la nausée au Palais des festivals, avec des dizaines de personnes sortant prématurément de la salle de projection, traumatisées ou incapables d'en voir davantage.

En 2021, un film franco-belge avait fait forte sensation sur la Croisette à cause de ses scènes violentes. Au programme : du sang, du sexe, des corps mutants, du gore et une expérience visuelle impactante. Malgré la réaction très forte qu'il avait suscité, il avait remporté la Palme d'or la même année. Si vous l'avez raté en salles et que vous aimez les sensations fortes, sachez qu'il vient tout juste d'être mis en ligne sur Netflix en cette mi-juillet. Car, qu'on le découvre sur petit ou grand écran, Titane est définitivement une expérience de visionnage particulière.

© Agora Films

Réalisé par la française Julia Ducournau (à qui l'on doit le génial et dérangeant Grave), ce thriller aux accents de gore et d'horreur raconte l'histoire d'Alexia, gravement blessée dans un accident de la route enfant, sauvée par un implant en titane posé dans son crâne. Une fois adulte, elle devient danseuse érotique dans des rassemblements de tuning, mais souffre d'un grave syndrome post-traumatique, qui lui donne des pulsions meurtrières. Lorsque la police recherche le coupable d'un meurtre, elle change d'identité et devient Adrien. Tout se complique lorsqu'un pompier croit reconnaître en Adrien son fils disparu depuis dix ans, et que le corps d'Adrien change à cause d'une grossesse inattendue et monstrueuse

Vous l'aurez compris, Titane est un film exigeant qui peut rebuter les spectateurs et qui aborde des thématiques fortes, notamment celles de la déconstruction des clichés de genre et de la transidentité. A Cannes, le film de Julia Ducournau avait suscité de vives réactions, certains spectateurs étant pris de malaises ou ayant quitté la salle durant sa projection.

Il reçoit pourtant plutôt un accueil correct de la presse française, puisqu'il est noté 3,5/5. 20 minutes parle "d'expérience intense", Cinemateaser le qualifie "d'instable mais passionnant" quand Le Figaro qualifie Julia Ducournau de réalisatrice "hors du commun". A l'inverse, Libération déplore un film "aussi cauchemardesque que bordélique". Ce qui est certain, c'est que Titane ne laissera pas indifférent les abonnés de Netflix.