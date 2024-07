La série la plus acclamée du moment est de retour, sa nouvelle saison va bouleverser les spectateurs

Acclamée par la critique et le public, cette série récompensée fait son retour en France pour une nouvelle saison.

Vous êtes en manque de séries à regarder ? Pourquoi ne pas vous tourner vers cette comédie dramatique, qui a obtenu d'excellentes critiques de la part de la presse mais aussi du public, qui ont loué ses qualités d'écriture et son jeu d'acteur. Alors que les deux premières saisons ont été acclamées et que la série a déjà remporté plusieurs prix, la troisième saison sort en streaming en France cette semaine, et autant dire que les fans seront au rendez-vous pour découvrir la suite des aventures des personnages.

The Bear : sur place ou à emporter (raccourci en The Bear) se déroule dans les cuisines d'une sandwicherie de Chicago. Ancien chef prometteur d'un restaurant gastronomique, Carmy (Jeremy Allen White, connu pour Shameless) hérite de l'établissement de son frère après son décès. Malgré les rancœurs et les traumatismes passés, il va se battre pour en faire l'une des meilleures adresses de la ville. Au casting, on retrouve également les acteurs acclamés Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach (Andor, Les Quatre Fantastiques...).

Les critiques et le public ont été séduits par les deux premières saisons de la série : The Bear récolte 95% d'avis positifs de la part de la presse et 80% du public sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. En France, tout le monde est également conquis : elle obtient la note de 4,6/5 par la presse et de 4,2/5 par le public sur Allociné. Le Parisien salue "une vraie réussite" quand Télérama loue "une série d'une rare intensité, aussi nerveuse que touchante". Le 8 janvier dernier, The Bear a d'ailleurs reçu le Golden Globe de la Meilleure série comique, même si ce n'est pas une sitcom à la Friends ou The Office.

L'intégralité de The Bear est disponible en streaming sur Disney+ en France. Il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme pour découvrir les 18 épisodes de la série, moyennant 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 8,99 euros par mois (abonnement standard) ou 11,99 euros par mois (abonnement premium). Déjà sortie aux Etats-Unis, la troisième saison est à voir à partir de ce mercredi 17 juillet en France.