Si vous aimez House of the Dragon, vous allez adorer cette série captivante en 22 épisodes seulement

En manque de House of the Dragon et Game of Thrones ? Vous pouvez binge-watcher cette série historique faites d'intrigues politiques, de complots, de violences et de débauches.

House of the Dragon a achevé la diffusion de sa saison 2 le lundi 5 août 2024. En attendant la sortie de la saison 3, déjà annoncée par HBO, ou des nombreuses autres séries dérivées de Game of Thrones, vous êtes probablement sur votre faim. Si vous êtes en manque d'intrigues politiques, de combats violents ou de la débauche qui ont fait la marque de fabrique des deux séries adaptées de George R.R. Martin, pas de panique, il existe d'autres séries télévisées qui peuvent faire votre bonheur.

L'une d'entre elle est notamment sortie au milieu des années 2000 et a été largement acclamée par le public (elle détient la note de 4/5 sur Allociné). Egalement créée par HBO, cette série historique ne met pas en scène de dragons mais on y retrouve de nombreux complots, de punitions sanglantes, de trahisons, des intrigues de cour et des intrigues du peuple, avec une écriture ciselée et une direction artistique particulièrement soignée.

Diffusée de 2005 à 2007, Rome plonge, comme son nom l'indique, au coeur de la République Romaine alors que celle-ci s'effondre progressivement pour laisser place à l'Empire (de la fin de la guerre des Gaules jusqu'à l'avènement d'Auguste précisément). Au milieu, le public suit le destin de deux soldats romains et de leurs familles qui se retrouvent impactés par les intrigues de cour. La série réunit des visages bien connus du petit écran, comme Kevin McKidd (Grey's Anatomy), le regretté Ray Stevenson (Ahsoka), Ciaran Hinds (There will be blood), Polly Walker (La chronique des Bridgerton), Indira Varma (Game of Thrones) ou Tobias Menzies (Outlander, The Crown).

Véritable succès critique et populaire, Rome a été la série au budget le plus élevé de l'histoire au moment de sa production (c'est ce qui a d'ailleurs empêché qu'elle se poursuive au-delà de deux saisons), et a remporté 7 Emmy Awards. Les 22 épisodes qui composent les deux saisons de Rome sont disponibles en intégralité sur Prime Video. Il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon, sans supplément, pour y avoir accès.