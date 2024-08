C'est la série la plus attendue de la rentrée : elle va captiver le public, les fans brûlent d'impatience

Plus que quelques jours à patienter avant de retrouver cette série fantastique extrêmement attendue par son noyau de fans et par le public en streaming.

La rentrée approche à grand pas. Mais qui dit fin de la pause estivale, dit également sortie de nouvelles séries. Et parmi elles, certaines sont particulièrement attendues des fans, qui vont pouvoir découvrir de nouvelles saisons de leurs nouvelles séries préférées. Et juste avant la reprise scolaire, l'une d'entre elle promet déjà de rythmer les visionnages hebdomadaires de chacun. Dans les prochains jours, il sera possible de retrouver l'adaptation en série d'un immense classique de la littérature anglophone.

Il faut dire que la première saison, qui a divisé les fans hardcore de l'oeuvre originale et ceux qui se sont montrés plus curieux, a connu un succès conséquent et surtout un démarrage record, puisqu'Amazon a annoncé qu'elle avait été vue par plus de 100 millions de téléspectateurs, dont 25 millions dès son jour de lancement. Prime Video a également annoncé dans un communiqué de presse que la série était celle qui avait généré le plus d'inscription à sa plateforme de streaming durant sa fenêtre de lancement.

© Ben Rothstein / Prime Video

Vous l'aurez deviné, la saison 2 des Anneaux de pouvoir arrive à grands pas. Le prequel du Seigneur des Anneaux, qui raconte comment Galadriel a combattu Sauron et sa montée en puissance durant le Deuxième Âge de J.R.R. Tolkien, va sans nul doute créer l'événement sur Prime Video à la rentrée.

Dans cette saison 2, Sauron (Charlie Vickers) se retrouve sans armée ni allié, mais ne manque pas de ruse pour superviser la création des Anneaux de Pouvoir et pour assujettir les peuples de la Terre du Milieu, qui tombe peu à peu dans les Ténèbres alors que les différents royaumes se fracturent.

Les Anneaux de Pouvoir font leur retour en streaming à la reprise, le 29 août 2024. Les trois premiers épisodes de la saison 2 sont diffusés à cette date, avant la mise en ligne d'un épisode chaque jeudi jusqu'au final, programmé pour le 5 octobre. Comme pour la première saison, il faut être abonné à Prime Video, plateforme de streaming d'Amazon, pour les visionner.