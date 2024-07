"Peut-on vraiment faire ça ?" : cette rumeur sur Deadpool et Wolverine est complètement folle, Ryan Reynolds réagit

Alors que Deadpool 3 sort au cinéma le 24 juillet, Ryan Reynold a réagi aux plus folles rumeurs qui ont entouré le film.

Cela faisait longtemps qu'un film Marvel n'avait pas suscité autant d'attente et de curiosités. Le mercredi 24 juillet, les fans de films de super-héros pourront se rendre dans les salles de cinéma pour découvrir Deadpool & Wolverine, troisième opus de la franchise portée par Ryan Reynold dans lequel Hugh Jackman remet le costume qu'il avait abandonné depuis Logan. Logiquement, cette nouvelle production Marvel, réunissant deux héros iconiques du MCU, est scrutée de très près par les spectateurs.

Et comme Marvel et les films Deadpool nous y ont habitués par le passé, on peut s'attendre à des surprises dans ce nouveau film. Certains parient sur des caméos, tandis que des rumeurs encore plus folles alimentent la toile. En conférence de presse depuis Londres, l'équipe du film a d'ailleurs été interrogée sur les bruits de couloir les plus fous qu'ils ont entendu alors qu'ils étaient en train de préparer le film.

© Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL

Celle qui a le plus marqué Ryan Reynold est particulièrement surprenante. En effet, certains ont annoncé sur les réseaux sociaux que le roi Charles III, couronné roi d'Angleterre suite au décès de sa mère Elizabeth II, serait dans le film Deadpool & Wolverine. "En l'entendant, on s'est demandé : peut-on vraiment le faire ? Est-ce qu'on peut rendre cette rumeur réelle ?" Le réalisateur, Shawn Levy, a lui confirmé que cette étrange rumeur a fait l'objet de discussions, "mais on ne peut ni confirmer ni infirmer si on a donné suite".

Si un caméo de Charles III, qui souffre d'ailleurs de problèmes de santé depuis le début de l'année 2024, semble beaucoup trop fou pour être vrai, Marvel a déjà réussi à surprendre les fans par le passé, et les princes William et Harry avaient bien joué des Stormtrooper dans un film Star Wars. Mieux vaut attendre de découvrir Deadpool 3 en salles avant d'écarter définitivement cette possibilité.