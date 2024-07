"C'est le blockbuster de l'été" : les internautes se sont laissés séduire par ce film catastrophe qui cartonne aux USA

Sorti il y a une semaine, ce divertissement estival cartonne aux Etats-Unis et s'est hissé en tête des nouveautés de la semaine dernière en France.

Les salles de cinéma reprennent des couleurs en ce début d'été. Après les succès de Vice-Versa 2 à travers le monde, et Un p'tit truc en plus et Le comte de Monte-Cristo en France, un nouveau blockbuster catastrophe suscite l'adhésion du public outre-Atlantique. Ce film d'action sorti la semaine dernière s'est imposée pour sa première semaine comme la nouveauté la plus vue de la semaine, et a notamment réalisé le meilleur démarrage de tous les temps pour un film catastrophe.

Ce remake d'un film sorti en 1996 a engrangé plus de 80 millions de dollars au box-office américain, réalisant le 3e meilleur démarrage de l'année aux Etats-Unis, derrière Vice-Versa 2 et Dune : deuxième partie. Ce film, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Twisters, remake du film de tornades à succès porté par Helen Hunt et Bill Paxton.

© Melinda Sue Gordon/Universal Pictures; Warner Bros. Pictures & Amblin Entertainment

Dans cette nouvelle version, le public découvre l'histoire de Kate, ancienne chasseuse de tornades traumatisée par sa dernière rencontre avec les éléments. Quelques années plus tard, elle étudie leur comportement en sécurité, mais se retrouve obligée de tester un nouveau détecteur la projetant au coeur de l'action avec un Youtubeur chasseur de tornades. Leurs vies sont mises en danger alors que des tornades d'une ampleur inédite frappent les Etats-Unis.

Si le démarrage de Twisters est plus timide qu'aux Etats-Unis, les internautes se sont laissés séduire par ce film catastrophe. Sur le réseau social X, les spectateurs ont salué un "blockbuster estival à l'ancienne massivement divertissant", "un blockbuster d'été comme on aime", "un plaisir à regarder", "porté par un casting à la parfaite alchimie". A la distribution, on retrouve en effet Glen Powell (Top Gun : Maverick), Daisy Edgar-Jones (Normal People) et Anthony Ramos (Hamilton).

Si Twisters a réussi à créer la surprise au box-office et auprès du public, il va devoir faire face à une nouvelle tempête cinématographique cette semaine avec le retour de Deadpool et Wolverine au cinéma ce mercredi 24 juillet. Le film catastrophe va-t-il se faire couper dans son élan par le nouveau film Marvel ? En attendant de découvrir les chiffres, les deux films sont désormais visibles sur grand écran en France.