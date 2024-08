Ce film très controversé a provoqué un scandale aux Etats-Unis, il est diffusé à la télévision cette semaine

Carton surprise aux Etats-Unis, ce thriller a suscité la controverse après avoir été relayé dans les sphères complotistes. Il est diffusé à la télévision cette semaine.

C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui a consacré sa vie à lutter contre le trafic d'enfants. Un mormon, ex-agent spécial américain, lui-même père de neuf enfants, et considéré par beaucoup comme un grand militant des droits humains. Sa biographie raconte que sa vie a changé après qu'il a réussi à sauver un jeune Mexicain d'un réseau pédophile de traite d'enfants. Quittant ses fonctions pour retrouver la sœur de ce dernier en infiltrant la mafia colombienne, son parcours valait bien un film.

Il ne manquait qu'un réalisateur pour le faire, Alejandro Monteverdo, qui s'est chargé de vanter les mérites du personnage - Timothy Ballard - dans un thriller, Sound of Freedom, sorti en 2023. Enorme succès aux Etats-Unis alors que personne ne l'avait vu venir, le long métrage a généré 185 millions de dollars de recettes outre-Atlantique, alors qu'il n'a coûté "que" 14 millions de dollars. De quoi rentrer largement dans ses frais.

Pourtant, Sound of Freedom n'a pas connu le même succès lors de sa sortie en France, quelques mois plus tard. La faute peut être à des critiques très négatives et une réputation plus que sulfureuse.

© UPPER ROOM / Saje © 2023 Sound of Freedom Movie LLC. All Rights Reserved.

Dès sa sortie, Sound of Freedom sera en effet exploité par une partie de la droite conservatrice et complotiste américaine, ainsi que par des partisans du mouvement américain QAnon, convaincus qu'une élite entretien le trafic d'enfants à des fins pédocriminelles, mais aussi pour prélever une substance qui permettrait de ne pas vieillir... Ces théories seront même véhiculées par l'acteur principal du film, Jim Caviezel, adepte des complots en tous genres, en pleine promotion du film.

Par ailleurs, il est reproché au film de donner une mauvaise vision du trafic d'enfants, puisque dans la réalité, les victimes connaissent souvent leurs trafiquants et ne se font pas nécessairement kidnapper par de vastes réseaux. La controverse va aussi concerner le héros du film lui-même, le sulfureux Tim Ballard, pointé depuis des années pour ses méthodes contestées (diffuser des vidéos des victimes), un financement opaque de ses ONG et depuis accusé de comportement sexuel inapproprié dans ses fonctions. Il tentera brièvement de conseiller un certain Donald Trump avant de se mettre en retrait.

C'est donc ce contexte dérangeant et le public qui s'est approprié Sound of Freedom qui en ont fait à la fois un succès et une source de controverse. Les difficultés connues par le film avant sa sortie pour trouver un distributeur ont également été interprétées, par une frange conspirationniste, comme la "preuve" qu'une élite voulait empêcher sa diffusion. Après sa sortie en salles, Sound of Freedom est diffusé sur Canal+ samedi 31 août à partir de 21h10.