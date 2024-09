Bonne nouvelle pour les fans de Kaamelott, la suite prévue par Alexandre Astier approche

Les fans de la série "Kaamelott" attendent avec impatience la sortie de la deuxième partie au cinéma. Et une bonne nouvelle attend les admirateurs d'Alexandre Astier.

Depuis 2005, l'univers de Kaamelott, réinterprétation de la légende arthurienne par Alexandre Astier, s'est imposée comme une saga française majeure. Les six saisons diffusées sur M6 jusqu'en 2009 se sont imposées comme des objets télévisuels cultes, les téléspectateurs citant allégrement certaines des répliques ("le gras c'est la vie" pour n'en citer qu'une) et redécouvrant les épisodes (quelques minutes seulement) à chaque diffusion télévisée.

En 2021, alors que la série s'est terminée depuis plus d'une décennie, un nouveau film qui retrouve le casting original voit le jour. Intitulé Kaamelott : premier volet, elle reprend également dix ans après les événements de la fin de la série, alors que Lancelot a pris le pouvoir et que le roi Arthur est en exil. Mais il se retrouve rapidement forcé à revenir sauver le royaume de Logres. Sorti juste après la pandémie du Covid-19 et alors que la situation restait difficile pour les salles de cinéma, le long-métrage sera un succès commercial, puisque le film a enregistré plus de 2,6 millions d'entrées en France et est devenu le film français le plus vu de l'année 2021.

© Jacques MORELL/W9

Mais comme son nom l'indiquait déjà, ce long-métrage n'était que le "premier volet" d'une nouvelle saga, annoncée comme une trilogie. De quoi provoquer l'attente des fans, impatients de profiter du retour de Kaamelott et de la sortie du second volet. Bonne nouvelle : le conseil départemental de la Dordogne a dévoilé ce mardi en conférence de presse que le tournage avait bel et bien débuté et qu'il s'était déroulé dans le Périgord, dans la plus grande confidentialité, durant l'été.

Et selon les informations du Parisien publiées ce jeudi 12 septembre, Alexandre Astier ne tournerait pas un, mais deux films pour ce "deuxième volet". L'aventure cinématographique de Kaamelott avait toujours été annoncée comme une trilogie. Maintenant que l'on sait que ce deuxième volet sera découpé en deux parties, la question reste à savoir si un "troisième volet", sous la forme d'un quatrième film donc, verrait prochainement le jour ou non.

Quoi qu'il en soit, la date de sortie de Kaamelott : deuxième volet n'est pas encore connue. En attendant, vous pouvez (re)voir les épisodes de la série sur MyCanal ou à la télévision sur Paris Première et 6ter. Le premier film n'est disponible qu'à l'achat ou à la location sur les plateformes de VOD.