C'est l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, il est de retour au cinéma

Régulièrement cité dans le top 5 des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, ce long-métrage par un cinéaste oscarisé ressort au cinéma.

2001 l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, Star Wars... Les films de science-fiction ont marqué la culture populaire depuis de nombreuses années, proposant des concepts innovants pour étudier notre société actuelle, ou pour plonger les spectateurs dans un voyage visuel et narratif inoubliable. L'un d'entre eux, considéré comme un classique du genre, est pourtant né il y a dix ans seulement. Pour célébrer son anniversaire, il ressort exceptionnellement au cinéma.

Sorti en 2014, ce film de science-fiction plonge le public dans un futur proche, où la Terre est devenue hostile pour l'homme en raison de tempêtes de sable, rendant le sol aride et empêchant l'agriculture. Un ancien pilote devenu agriculteur, père célibataire de deux enfants, accepte une mission : partir dans l'espace à la recherche d'une nouvelle planète à coloniser dans un nouveau système stellaire. Mais cette expérience va avoir un impact considérable sur sa perception du temps et sa relation avec ses enfants. Vous l'aurez peut-être deviné, ce film, c'est Interstellar.

© LILO/SIPA (publiée le 20/09/2024)

Réalisé par Christopher Nolan, Interstellar est considéré comme le second meilleur film de science-fiction de tous les temps des spectateurs sur l'Internet Movie Database, tandis que les utilisateurs d'Allociné le placent en première position, avec la note de 4,5/5. Un tel succès s'explique par l'exigence scientifique du long-métrage qui explore les théories des trous de verre et de la relativité d'Einstein, mais également par des scènes dramatiques riches en émotion qui ont marqué le public.

Le film porté par Matthew McConaughey, Anne Hathaway et Jessica Chastain a été acclamé par la critique et le public, mais n'a remporté qu'un seul Oscar, celui des meilleurs effets visuels en 2015. Il remportera toutefois le Saturn Awards et le Critics' Choice Movie Award du meilleur film de science-fiction.

Pour fêter les 10 ans d'Interstellar, Warner Bros le ressort exceptionnellement au cinéma en France. Il est visible dans les salles obscures à partir du 25 septembre dans environ 200 salles, notamment en format IMAX pour ceux qui veulent (et peuvent) s'offrir une expérience de cinéma optimale.