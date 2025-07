Les mouches n'entreront plus à la maison : cette plante sur le rebord de la fenêtre les fait fuir

Fini les aérosols chimiques, la tapette ou les pièges disgracieux, quelques pots de cette plante dissuaderont les mouche de venir chez vous.

Comme chaque été, les mouches ont repris possession de votre intérieur. Attirées par nos cuisines, nos corbeilles de fruits ou nos poubelles, elles s'invitent dans nos intérieurs dès que les fenêtres sont ouvertes. Ces petites bêtes, même si elles ne sont pas dangereuses, sont une véritable nuisance, et elles ont le don de nous agacer. Si vous ne voulez pas devoir utiliser la tapette à mouche toutes les 5 minutes, ou suspendre le fameux ruban jaune collant dans votre cuisine, il existe un secret de grand mère encore plus efficace, et esthétique pour tenir à distance les mouches : une plante que l'on peut simplement poser sur le rebord de la fenêtre.

Certaines plantes possèdent des vertus aromatiques qui en font d'excellents répulsifs naturels contre les mouches. Parmi elles, le lavandin, aussi appelée Lavandula x intermedia de son nom scientifique. Elle va devenir votre meilleure alliée contre les mouches cet été. Son parfum délicat, très apprécié des humains, est au contraire insupportable pour les mouches. Ce pouvoir répulsif provient d'un composé contenu dans la plante, qui agit comme une barrière olfactive efficace. Son odeur légèrement citronnée perturbe le système sensoriel des insectes et les pousse à fuir, sans recours à des produits chimiques nocifs pour l'environnement ou la santé.

© Alona - stock.adobe.com

Vous n'avez plus qu'à planter du lavandin dans des pots et de les placer sur chaque rebord de fenêtre. Bon à savoir : cette plante adore le plein soleil, alors placez-le de préférence près d'une fenêtre ensoleillée, idéalement exposée sud. La terre doit être bien drainée. Optez pour un mélange avec un peu de sable ou de perlite avec de la terre pour garantir un bon drainage.

Pour vos fenêtres qui ont moins de soleil, une autre plante aux propriétés répulsives anti-mouches s'y plaira : le basilic. Cette plante aromatique, très prisée en cuisine sur une salade de tomate mozzarella en été, possède aussi des vertus répulsives contre les mouches. Son odeur, agréable pour nous, est insupportable pour ces insectes. En installant un ou deux pots de basilic sur vos rebords de fenêtres, surtout celles proches de la cuisine ou du salon, vous créez une barrière olfactive naturelle qui dissuade les mouches de pénétrer chez vous.

Le basilic est simple à cultiver. Il aime la lumière sans soleil direct brûlant (un emplacement avec le soleil le matin ou mi-ombre est idéal), et un arrosage régulier sans excès d'eau. En plus de chasser les mouches, il parfume délicatement l'air et vous permet d'avoir toujours une herbe fraîche à portée de main pour vos plats.