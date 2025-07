Météo : changement de temps radical, retour de la pluie et chute des températures à cette date

Après une canicule historique, les températures ont commencé à baisser. Elles connaitront une seconde chute importante, tombant sous les normales de saison. La pluie va aussi revenir.

La canicule décline depuis ce jeudi 3 juillet. Ce vendredi, le soleil brille sur une majeure partie du pays et quelques degrés sont regagnés par rapport à la veille. Dans le sud-ouest notamment, les températures se rapprochent des 35°C alors que la canicule persiste dans le sud-est. Ailleurs, il fait encore 25 et 30°C environ.

Samedi, quelques nuages pourraient se former sur les côtes de la Manche, mais ailleurs le soleil sera bien présent. Dans la moitié nord, il fera bon, autour de 25°C. Un temps plutôt appréciable pour les premiers départs en vacances. Dans le centre, le mercure monte, rejoignant les 30°C. Le soleil de plomb persiste dans le sud-est. C'est dimanche qu'un réel changement sera constaté. Une dépression venue d'Islande va toucher une majeure partie du territoire, comme l'annonce La Chaine Météo.

Une baisse des températures va être constatée : sur tout le pays, en dehors du sud-est, il ne fera pas plus de 25°C. Le nord perdra quelques degrés par rapport à la veille avec seulement 22°C à Paris ou Nantes, où il faisait encore 26°C la veille. Près de 10 degrés seront perdus dans le sud-ouest. Alors que samedi 32 °C sont annoncés à Bordeaux, dimanche il ne ferait plus que 23°C. Seul le sud-est connaitra des températures avoisinant encore les 30°C, avec tout de même quelques degrés de moins que la veille, sortant enfin de la canicule.

© La Chaine météo

Cela peut notamment s'expliquer par le retour de la pluie. Au cours de la journée, des averses sont prévues sur la moitié nord et jusqu'en Auvergne. Un axe orageux est aussi possible entre les Pyrénées et les Alpes.

En début de semaine, il sera encore possible de respirer un peu, les températures vont même tomber un peu en dessous des normales de saison. Lundi, il fera toujours une vingtaine de degrés au nord. La pluie sera davantage concentrée sur l'est du pays et pourra rejoindre la région parisienne. Dans l'ouest et le centre, le soleil sera de retour. Dans la moitié sud, il fera entre 25 et 30°C.

Mardi, une météo assez similaire est annoncée. C'est mercredi que la perturbation sera en net recul et qu'une remontée progressive des températures commencera. Elles vont de nouveau dépasser les normales de saison dans les jours suivants.