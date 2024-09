Au programme TV : c'est le film qu'il faut avoir vu cette année, "une expérience de cinéma exceptionnelle"

Ce film de science-fiction est déjà considéré comme l'un des meilleurs de l'année 2024, il est à voir pour la première fois à la télévision cette semaine avant d'arriver en streaming.

Il est encore un peu trop tôt pour trancher définitivement sur le film qui trônera en tête du classement des meilleurs de l'année. Mais depuis le mois de février, l'un d'entre eux semble se détacher et avoir une avance considérable, tant il a été unanimement salué par la critique (française ou internationale), mais également par le public. Et bonne nouvelle si vous êtes passés à côté du phénomène, il est diffusé cette semaine à la télévision.

A date, il reste toutefois le film considéré par les spectateurs comme le meilleur film de l'année si l'on en croit la noteoctroyée sur Allociné (4,5/5 pour le public, 4,2/5 pour la presse). Pour 20 minutes, ce deuxième volet est "magistral", quand LCI loue "une expérience de cinéma exceptionnelle". Pour La voix du Nord, "la science-fiction franchit une nouvelle étape" avec cette "oeuvre virtuose, singulière, passionnante", comme la décrit Le Journal du Dimanche.

© LILO/SIPA (publiée le 24/09/2024)

Il faut dire que dès sa sortie en salle, il a suscité la curiosité du public. Dune : deuxième partie est la suite du blockbuster réalisé par Denis Villeneuve qui adapte le roman de Frank Herbert du même nom. Porté par Timothée Chalamet, il reprend directement là où la première partie nous avait laissés, alors que Paul Atréides adopte les coutumes des Fremen pour préparer sa revanche contre les Harkonnen, qui ont anéanti sa famille.

Dune : deuxième partie n'est toutefois pas le film qui a fait le plus d'entrée au box-office. Avec 4,2 millions d'entrées en France, il s'est notamment fait devancé par des productions françaises, à savoir Un p'tit truc en plus (10 millions d'entrées) ou Le comte de Monte-Cristo (8,4 millions), tout comme Vice-Versa 2 (8,3 millions) ou Moi, moche et méchant 4 (4,3 millions).

Dune : deuxième partie est diffusé pour la première fois à la télévision cette semaine, mais sur une chaîne cryptée. C'est Canal+ qui se charge de le programmer le vendredi 4 octobre 2024, à 21h10. Il sera ensuite disponible sur la plateforme de streaming par abonnement MyCanal. La première partie est quant à elle déjà disponible sur plusieurs plateforme de streaming, comme Netflix ou Max.