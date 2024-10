"C'est honteux" : Netflix annule cette série acclamée après seulement une saison, les fans sont scandalisés

Après seulement une saison, cette série originale et acclamée par la critique, mise en ligne il y a un mois à peine, est déjà annulée par Netflix.

C'est une mauvaise situation dans laquelle se sont retrouvés de nombreux abonnés de Netflix. Si certains programmes de la plateforme de streaming ne font pas suffisamment d'audiences rapidement, ou s'ils sont trop originaux par rapport aux prédictions d'algorithmes, ils peuvent être annulés sans ménagement. Après les ambitieux 1899, The OA, ou les divertissants Lockwood & co ou Dead boy Detectives, une autre série vient d'être annulée par Netflix très discrètement.

Particularité de cette annulation : la première saison de la série était sortie il y a seulement un mois, et avait été largement acclamée par la critique, tandis que le public qui avait débuté le visionnage s'était dit conquis par le programme. Il faut dire que ce programme créé par Charlie Covell était loin des standards de Netflix : la série en huit épisodes réinventait la mythologie grecque en la transposant dans notre société moderne.

© Daniel Escale/Netflix

KAOS décrit la zizanie qui sévit sur le mont Olympe avec un Zeus (Jeff Goldblum) en pleine paranoïa, alors que des mortels font l'objet d'une mystérieuse prophétie et pourraient détenir entre leurs mains l'avenir de l'humanité. Cynisme et humour noir étaient au programme de cette série décalée, suffisamment originale par rapport aux autres productions de Netflix. La critique s'était laissée séduire, le Guardian qualifiant même le programme de "chef d'oeuvre".

Mais visiblement, le public n'a pas été suffisamment au rendez-vous et KAOS a été annulée au bout d'un mois seulement (les épisodes ont été mis en ligne le 29 août). Sur les réseaux sociaux, les fans de la série ne décollèrent pas : "c'est honteux", commente un utilisateur de X, déplorant que Netflix "n'ait pas laissé la chance au public de l'apprécier alors que le bouche-à-oreille peut être très puissant". "Laissez aux programmes le temps de trouver leur audiences", réclame un autre.

"C'est nul", réagit un autre abonné en apprenant l'annulation de la série, estimant que la plateforme "ne rend pas service à ses abonnés et à la télévision en commandant des séries ambitieuses et originales pour les supprimer sans leur laisser le temps de vivre". Certains s'offusquent en assurant qu'il s'agit "de l'une des meilleures séries vues depuis longtemps", quand d'autres abonnés se disent lassés de voir une nouvelle série ambitieuse être annulée en quelques semaines seulement. Un abonné est même plus radical : "La coupe est pleine, il n'en fallait pas plus pour que je supprime mon abonnement".