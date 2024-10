Au programme TV : la fin de ce film Pixar va vous faire pleurer à coup sûr

L'un des films d'animation Pixar les plus populaires est diffusé à la télévision cette semaine. Et on vous met au défi de ne pas lâcher une petite larme à la fin.

Qui n'a pas versé sa petite larme devant un film Pixar ? Qu'il s'agisse du début bouleversant de Là-haut ou du final déchirant de Toy Story 3, le studio d'animation américain a le don de faire sortir son paquet de mouchoir au spectateur, et surtout aux adultes. Cette semaine, il est possible de voir à la télévision l'un des meilleurs longs-métrages de Pixar. Et on vous met au défi de ne pas pleurer dans ses dernières minutes.

Logique, puisqu'il s'agit d'un film d'animation fantastique qui traite de la mort, de l'oubli, du poids des secrets familiaux, et du deuil. Sorti en 2017, ce film réalisé par Lee Unkrich plonge le spectateur en plein cœur de la culture mexicaine. Et plus spécifiquement, durant "el día de los muertos" (le jour des morts, ndlr), journée de célébration où l'on honore les défunts, en déposant des offrandes sur leurs autels ou sur les tombes.

© Disney/Pixar/Kobal/Shutterstock/SIPA (publiée le 17/10/2024)

Dans le détail, le dessin animé Coco suit l'histoire du jeune Miguel Rivera, qui rêve de devenir un musicien aussi accompli que son idole, la star défunte Ernesto de la Cruz. Mais la musique est bannie dans sa famille depuis plusieurs générations, sans que le jeune homme ne sache pourquoi. Mais par un étrange concours de circonstances, pendant el día de los muertos, le jeune garçon se retrouve propulsé au "Pays des morts" Il va devoir découvrir comment revenir chez les vivants, avant la fin de cette journée de célébration. Il entreprend alors une quête fantastique dans le royaume des défunts, qui va lui permettre de percer la vérité derrière les secrets de sa famille.

Coco est l'un des films parfaitement adaptés pour appréhender la question du deuil, du souvenir des morts que l'on garde ou que l'on oublie, avec les enfants. Rythmé et plein de rebondissements, c'est surtout une merveille d'animation, qui plonge le spectateur dans un univers coloré qui rend hommage à la culture mexicaine. Et une fois n'est pas coutume, la musique joue une part essentielle dans le long-métrage... Particulièrement dans son final bouleversant.

On ne vous dévoilera pas la scène qui fait pleurer tout le monde pour préserver le suspense du film. Mais si vous êtes passé à côté de Coco, on vous recommande de le découvrir à l'occasion de sa rediffusion sur W9 ce lundi 21 octobre, à partir de 21h10. Même les adultes se laisseront charmer par ce bijou d'animation.