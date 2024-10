"Ce sera le meilleur épisode qu'on a jamais fait" : cette star de Stranger Things tease la fin de la série

Le tournage de l'ultime saison de "Stranger Things" touche bientôt à sa fin, et l'un des acteurs de la série annonce un ultime épisode à la hauteur des attentes.

La fin de Stranger Things se prépare activement en coulisses. On peut espérer une sortie de la cinquième et ultime saison en 2025, sur Netflix puisque le tournage doit s'achever d'ici la fin de l'année, mais rien n'est encore officiel à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que les acteurs ont déjà pu découvrir le scénario du huitième et dernier épisode de la série, et cela a même été un moment riche en émotions.

C'est ce qu'a révélé l'acteur David Harbour, interprète de Hopper, au micro du podcast "Happy Sad Confused" de Variety : les acteurs "pleuraient sans s'arrêter" lors de la lecture de l'épisode final de Stranger Things. "Alors que nous lisions l'épisode final, à peu près à mi-chemin, les gens ont commencé à pleurer. Puis, vers le 20 dernières minutes, les sanglots sont devenus incontrôlables", se souvient-il.

Et pour David Harbour, une telle réaction à la lecture du final de Stranger Things n'a rien d'un hasard : ce serait dû au fait que les jeunes acteurs, qui avaient entre 11 et 14 ans au début de la première saison, ont grandi avec la série et sont désormais adultes. "Ils étaient enfants, c'était leur enfance", analyse-t-il.

"Nous sommes 10 ans plus tard, nous examinons cette idée [de la fin de l'enfance] et c'est tellement bien fait, et c'est si beau... C'est un épisode génial, c'est une saison géniale. Vous allez l'adorer."

Pas encore de date pour la saison 5

Pour l'heure, on ne sait pas encore quelle sera l'intrigue de Stranger Things saison 5, même si elle viendra probablement dénouer les intrigues entamées dans la saison 4, qui s'est achevée par la fuite de Vecna face à Onze, mais le Monde à l'envers réussit toutefois à débarquer à Hawkins.

L'ultime saison va sans aucun doute traiter de cette problématique. Mais il faudra encore patienter pour le savoir, puisque le tournage, qui a débuté en mars dernier, devait durer neuf mois au total. Pour l'heure, la date de sortie de la saison 5 de Stranger Things n'est pas connue.