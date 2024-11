Plusieurs films sur Le Seigneur des Anneaux sont en préparation, des acteurs d'origine pourraient revenir !

Le Seigneur des Anneaux va revenir au cinéma et même dès 2024. Après Le Hobbit, d'autres films sont en préparation, avec le possible retour de certains acteurs originels.

Vingt ans plus tard, Le Seigneur des Anneaux reste l'une des franchises cinématographiques les plus populaires dans le monde, et l'une des plus lucratives. L'adaptation de Peter Jackson reste louée par les fans de J.R.R. Tolkien, et la trilogie continue de vivre à coups de re-visionnages ou de projections spéciales. Après la saga Le Hobbit et la série Les Anneaux de Pouvoir, d'autres projets autour de l'univers de J.R.R. Tolkien sont en préparation. Et notamment des films !

L'un d'entre eux sort d'ailleurs à la fin de l'année 2024 : Le Seigneur des Anneaux : la guerre des Rohirrim va retracer l'histoire du roi du Rohan, Helm Hammerhand, et plonger les fans dans l'une des batailles qui a façonné la Terre du Milieu, 200 ans avant les aventures de Frodon et ses amis. Miranda Otto, qui jouait Eowyn, sera de retour pour narrer le récit.

C'est le 11 décembre 2024 que les fans vont pouvoir découvrir ce nouveau long-métrage d'aventure, qui aura pour particularité d'être un film d'animation contrairement aux autres adaptations. En cas de succès, la scénariste Phillipa Boyens a fait savoir qu'un second film d'animation autour du Seigneur des Anneaux pourrait voir le jour.

Ian McKellen envisage un retour dans le rôle de Gandalf. © INTERFOTO USA/SIPA (publiée le 24/10/2024)

Mais ce n'est pas le seul film autour du Seigneur des Anneaux qui est actuellement dans les tuyaux. Andy Serkis, inoubliable Gollum, va réaliser le prochain long-métrage consacré à son personnage et jouer le protagoniste. Intitulé The Hunt for Gollum, le film se déroulera après la fête de Bilbo et avant la bataille des Mines de la Moria. Le film pourrait possiblement sortir en 2026.

Si Andy Serkis est de retour, il n'est pas impossible qu'Ian McKellen, qui jouait Gandalf dans la trilogie originelle, reprenne le rôle du mage gris. L'acteur a savoir qu'il n'était pas contre l'idée d'un retour si le scénario est à la hauteur, et il n'est pas le seul : Orlando Bloom, qui joue l'elfe Legolas dans la trilogie du XXe siècle, a également évoqué cette possibilité.

Plus nébuleux encore, il pourrait y avoir un troisième long-métrage centré sur Gandalf. Pour l'instant, celui-ci reste au stade des spéculations, et on ne sait pas encore avec certitude s'il aura bien lieu, ni à quelle date, ni encore si Ian McKellen fera bel et bien partie de l'aventure, même s'il a entendu parler du projet et se dit prêt à revenir, encore une fois si la qualité du scénario est au rendez-vous. Ce qui est certain, c'est que Le Seigneur des Anneaux a encore de beaux jours devant lui dans les salles obscures !