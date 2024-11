Halloween est à peine terminé que les premiers films de Noël arrivent déjà sur Netflix

Les comédies romantiques de Noël arrivent déjà en streaming, avec plusieurs productions à voir notamment sur Netflix.

Après la vague de films d'horreur pour se faire peur pour Halloween, place aux films de Noël pour se préparer aux fêtes de fin d'année. Et les plateformes de streaming, à l'instar de Netflix, n'attendent pas pour se mettre au goût du jour. Halloween s'est à peine achevé et novembre vient à peine de commencer que le géant de la vidéo à la demande met en ligne les premières comédies romantiques classiques du genre.

C'est le 6 novembre 2024 que le premier film de Noël a été diffusé sur Netflix. Mettant en scène Christina Milian (la compagne de Matt Pokora) et les musiques du groupe Pentatonix, Le rendez-vous de Noël suit une jeune femme prête à affronter les défis de New York en pleines fêtes de fin d'année pour vivre son propre conte de fées, et trouver enfin l'homme de ses rêves. Un classique devant lesquels les fans de comédies romantiques festives risquent de succomber.

The Merry Gentlemen arrive bientôt sur Netflix. © Katrina Marcinowski/NETFLIX

Ce n'est évidemment pas le seul film de Noël que les abonnés de Netflix pourront se mettre sous la dent dans les prochains jours. Le 13 novembre, Mon bel homme de neige racontera la romance entre une veuve et un bonhomme de neige qui prend vie comme par magie. Peu de répit ensuite puisque The Merry Gentlemen sort le 20 novembre. On y voit une ancienne danseuse (Britt Robertson de A la poursuite de demain), qui monte un cabaret masculin sur le thème de Noël pour sauver la salle de ses parents durant les fêtes, tomber sous le charme du héros incarné par Chad Michael Murray (Les frères Scott).

Enfin, Lindsay Lohan, qui s'était déjà illustrée dans le genre de la romance de Noël sur Netflix, sera à l'affiche de Our little secret le 27 novembre. Il suit les aventures de deux ex qui se détestent, forcés de passer les fêtes ensemble après avoir découvert que leurs nouveaux partenaires sont de la même famille.

Evidemment, Netflix ne propose pas que des comédies romantiques. Si vous préférez les films d'animation à voir en famille, Ce Noël là, le 6 décembre 2024, est probablement fait pour vous. Si ce sont les contes fantastiques qui ont votre préférence, La soeur des neiges a tout pour vous séduire le 29 novembre. Enfin, vous pouvez aussi redécouvrir la comédie Santa & Cie avec Alain Chabat dans le rôle du Père Noël, le 19 novembre. Et si vous n'en avez pas assez, TF1 et M6 diffusent chaque après-midi des téléfilms classiques du genre.