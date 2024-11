"J'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je le revois" : ce film noté 4,4/5 est à voir gratuitement en streaming

Ce drame bouleversant a séduit des générations de spectateurs. Il est encore temps de le découvrir en streaming, et surtout sans payer.

Certaines plateformes de streaming proposent de (re)découvrir gratuitement des films cultes qui ont marqué des générations de spectateur. Pendant quelques jours encore, il est possible de visionner l'un d'entre eux sur le site de France Télévision : notée 4,4/5 par plus de 2000 lecteurs de Linternaute, cette comédie dramatique a bouleversé le public et reste indémodable, 34 ans après sa sortie.

L'intrigue plonge les spectateurs à la fin des années 1950, dans une prestigieuse et rigide école des Etats-Unis. Les élèves brillants, destinés à de grandes études, y font la rencontre d'un professeur de littérature anglaise aux pratiques pédagogiques en totales oppositions avec les valeurs de cet institut austère : il prône l'anti-conformisme, l'épanouissement de la personnalité par la poésie, et le fait de profiter de l'instant présent et à la liberté. Cet enseignement va changer à jamais ces étudiants corsetés dans une vision du monde étriquée par leurs parents, ou leurs autres professeurs.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 13/11/2024)

Réalisé par Peter Weir, Le cercle des poètes disparus est une comédie dramatique qui met en scène de grands noms du cinéma américain : le regretté Robin Williams (Will Hunting, Madame Doubtfire) y tient le rôle de ce professeur-poète, face à Ethan Hawke (Bienvenue à Gattaca, Black Phone, Before Sunrise), ou Robert Sean Leonard (Doctor House).

Et autant dire que ce film a connu un succès populaire depuis sa sortie en 1990, devenant culte grâce à sa réplique "Oh Capitaine, mon Capitaine !". Sur Linternaute, la plupart des avis sont dithyrambiques, certains louent un film "magnifique" et "culte", "qui fait aimer la littérature et qui donne envie d'être libre". "J'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je le revois", écrit l'un d'entre eux, quand un autre estime que "de la première minute à la dernière , Robin Williams est à couper le souffle".

Le cercle des poètes disparus est disponible gratuitement sans paiement ni abonnement. C'est donc sur la plateforme france.tv qu'il faut se rendre pour (re)découvrir ce film, sans frais. Attention toutefois, car il ne faudra pas tarder : le 3 décembre, le drame porté par Robin Williams quitte la plateforme de streaming.