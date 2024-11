"J'ai détesté cette scène" : la fin choquante de cette série a dégoûté son acteur principal

Cette série, qui s'est achevée le 11 novembre dernier, s'est achevée de manière choquante. Et l'une des scènes a été particulièrement éprouvante pour l'acteur principal.

Qu'il s'agisse de films ou de séries, les productions sont toujours dictées par des décisions collégiales. Il n'est donc pas rare qu'un acteur ou une actrice ne soit pas nécessairement emballé par un choix scénaristique ou de mise en scène. Cette semaine, l'acteur principal de l'une des séries les plus commentées du moment a exprimé sa réaction tranchée sur le final du programme dans lequel il joue.

Car The Penguin a bel et bien achevé la diffusion de sa première saison sur Max le 11 novembre dernier. Et comme Colin Farrell a pu le dévoiler auprès de Collider, l'une des scènes phares de cet ultime épisode n'a pas été facile à tourner. "J'ai détesté cette scène, réagit-il auprès du média américain. J'étais tellement énervé putain [...] C'était dégueulasse, cruel, complètement fou, j'ai l'impression qu'Oz atteint un point de non-retour", a-t-il commenté.

© Photograph by Macall Polay/HBO

Si vous n'avez pas vu la série, et que vous souhaitez la découvrir, nous vous déconseillons de lire la suite de cet article. Dans le huitième épisode, le protagoniste assassine Victor, le jeune garçon qu'il avait décidé de prendre sous son aile au tout début de la saison. Terrifié à l'idée que ses ennemis utilisent ses proches contre lui, le Pingouin décide donc... de s'en débarrasser lui-même.

Auprès de Collider, Colin Farrell analyse cette scène comme le fait que le méchant de Batman se met à "commettre cet acte sans scrupule, avec une acceptation absolue de la raison pour laquelle il agit ainsi." Pour autant, l'acteur s'est plié à exercice, non sans rejet et appréhension. Quoi qu'il en soit, ce final explosif se conclut sur la victoire du Pingouin, mais peut-être que l'intrigue ne s'arrête pas là...

Il n'est en effet pas impossible que l'on rencontre le super-vilain à nouveau dans la suite de The Batman, prévue pour septembre 2026. D'abord réticent à jouer la suite, Colin Farrell n'est plus opposé à l'idée d'une saison 2 de The Penguin. Celle-ci n'a toutefois pas encore été officialisée. En attendant, il est possible de retrouver les huit épisodes de la série sur la plateforme de streaming Max.