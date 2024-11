Il faut le laver souvent et personne ne le fait - C'est pourtant l'un des endroits les plus sales de la salle de bains

La prochaine fois que vous passez un coup de chiffon ou de détergent dans votre salle de bains, pensez à inclure cet endroit dans votre routine de nettoyage.

Vous pensiez que votre salle de bain était bien propre ? On pense souvent aux surfaces visibles lorsqu'on nettoie la salle de bains : le lavabo, les miroirs, la douche, le pommeau de douche. Mais en raison de leur accès difficile ou tout simplement parce qu'ils passent inaperçus, plusieurs endroits ou objets de la salle de bain sont oubliés et peuvent devenir une source de bactéries si ils ne sont pas correctement désinfectées.

Ces lieux sont souvent négligés car, étant de petits objets ou surfaces, ils ne semblent pas nécessiter autant d'attention. Cependant, des bactéries peuvent y proliférer et, si vous ne les éliminez pas, elles peuvent générer des odeurs et même nuire à la santé. En ignorant ces endroits, même un nettoyage en profondeur peut rester incomplet. Il suffit de consacrer seulement quelques minutes par semaine pour garder votre salle de bain fraîche et exempte de germes.

Parmi ces endroits, il y a un objet que l'on oublie régulièrement et qui mérite toute notre attention : le porte-brosses à dents, ou tout simplement le verre dans lequel on met nos brosses à dents. En effet, cet accessoire que l'on utilise tous les jours est, selon plusieurs études, l'un des endroits les plus contaminés de la salle de bains. Malheureusement, peu de gens pensent à le nettoyer régulièrement, voire même jamais. Pourtant, il serait essentiel de le laver plusieurs fois par semaine pour une raison très simple : sa proximité avec des brosses à dents et donc avec notre bouche.

© petro - stock.adobe.com

Le porte-brosses à dents est souvent situé sur ou près du lavabo, exposé aux éclaboussures d'eau, aux projections de dentifrice et aux résidus de salive. En fin de brossage, on y dépose notre brosse encore humide, ce qui crée un environnement propice à la prolifération des bactéries et des moisissures. L'humidité constante du porte-brosses à dents et son exposition fréquente à des gouttelettes contaminées favorisent l'accumulation de germes tels que les streptocoques ou E. coli. Dans un environnement clos comme une salle de bains, où l'aération est souvent limitée, ce simple objet devient vite un véritable nid à microbes.

Pour le garder propre, il est conseillé de le nettoyer une fois par semaine. Il existe plusieurs méthodes pour le faire.

Faire tremper le porte-brosses à dents quelques minutes dans un mélange de bicarbonate de soude et d'eau chaude.

Utiliser de l'eau chaude savonneuse. Laisser tremper pendant quelques minutes, puis frotter les recoins à l'aide d'une vieille brosse à dents pour éliminer les dépôts persistants.

Désinfecter au vinaigre blanc ou à l'alcool ménager : ces solutions éliminent les bactéries efficacement. Un trempage de dix minutes dans du vinaigre blanc dilué peut faire des merveilles.

Peu importe la méthode choisie, il faut ensuite bien rincer et sécher le porte-brosse à dents avant de remettre les brosses dedans.