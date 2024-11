Après avoir battu un record, le meilleur dessin animé Disney de ces dernières années revient enfin en streaming

Après avoir disparu des plateformes de streaming pendant un temps, cet excellent dessin animé Disney qui a battu un record est de retour pour le plus grand bonheur des petits et grands.

Chaque génération possède son film Disney favori. Les personnes nées dans les années 1990 ne jurent que par Le Roi lion, Aladdin ou La Petite Sirène, les enfants des années 2010-2020 plébiscitent plutôt La reine des neiges ou Vaiana. Mais l'un des meilleurs films d'animation du studio de ces dernières années (en excluant les productions Pixar) est sorti il y a très peu de temps et a été un véritable succès critique et populaire, au point de battre un record. Après avoir disparu des plateformes, il est de retour en streaming.

Sorti le 24 novembre 2021, Encanto plonge le public au cœur des montagnes de la Colombie. On y suit la famille Madrigal, qui vit dans une maison enchantée et dont chacun des membres possède des pouvoirs magiques. Tous, sauf Mirabel, qui vit mal sa différence avec le reste de sa famille. Lorsque la maison commence à perdre ses pouvoirs, Mirabel décide d'enquêter au risque de déterrer des secrets familiaux qui lui permettront d'en apprendre plus sur ses proches.

© © 2021 Disney. All Rights Reserved.

Film d'animation coloré mais aussi profond sur les traumatismes générationnels et le poids des secrets familiaux, Encanto est l'une des grandes réussites des studios Disney de ces dernières années. Grâce à sa galerie de personnages et ses doubles niveaux de lecture, les enfants mais aussi leurs parents peuvent l'apprécier. A travers le monde, le long-métrage a généré plus de 256 millions de dollars au box-office, et a réalisé plus de 3 millions d'entrées en France.

Avant de remporter l'Oscar du meilleur film d'animation en 2022, le dessin animé a surtout battu un record : la chanson "Ne parlons pas de Bruno" s'est positionné à la 4e place des 100 singles les plus vendus outre-Atlantique selon le Billboard 200. Il s'agit du meilleur classement d'un titre Disney en 26 ans, puisque seul "L'air du vent" (Pocahontas, en 1995) avait fait mieux. Le morceau avait donc fait mieux que "Libérée, délivrée", titre phare de La reine des neiges qui s'était installé à la 5e place.

Après avoir disparu un temps de Disney+ (en raison de la chronologie des médias et d'une diffusion sur M6), Encanto signe son grand retour sur la plateforme de streaming de Mickey ce dimanche 24 novembre 2024. De quoi replonger dans la magie de la famille Madrigal juste avant les fêtes, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents.