Attention si vous êtes abonnés à Disney+ : la plateforme augmente (encore) ses prix

Disney+ a déjà augmenté ses tarifs pour les nouveaux abonnés. Si vous aviez déjà un compte, vous allez aussi en faire les frais.

Ce n'est pas avec les abonnements aux plateformes de streaming que vous allez faire des économies. Après Netflix, un autre géant du secteur a augmenté ses tarifs il y a quelques mois. Depuis le 17 octobre, seuls les nouveaux abonnés en faisaient les frais. Mais à partir du 21 novembre, cette hausse de prix va concerner ceux qui possédaient déjà un compte.

A partir de ce jeudi, tous les abonnés de Disney++ vont devoir payer ces nouveaux tarifs, qui apparaitront sur leurs prochain cycle de facturation à partir de cette date. Dans le détail, l'abonnement standard passe de 8,99 euros par mois à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) et l'abonnement premium, qui était auparavant à 11,99 euros par mois, coûtera désormais 13,99 euros (139,90 euros par an). Seul l'abonnement avec publicités conserve son tarif de 5,99 euros par mois.

Et ce n'est pas le seul changement qui attend les abonnés de Disney+ dans les semaines à venir. Si vous profitiez des contenus Marvel, Star Wars, Disney ou Pixar grâce à votre abonnement à Canal+, ce ne sera bientôt plus le cas. A partir du 1er janvier 2025, la plateforme de streaming de la firme de Mickey ne sera plus comprise dans les offres Intégrale, Intégrale+ et le Pack Ciné Séries.

Interrogé auprès de france info, Christophe Pinard-Legry, DG en charge du budget chez Canal++, a justifié cette décision par le fait de n'avoir "pas trouvé avec eux des termes acceptables pour nos abonnés qui permettent de renouveler ce partenariat. Nous souhaitons rester accessibles d'un point de vue tarifaire".

En conséquences, des modifications éditoriales des chaînes Disney ont eu lieu le 19 novembre sur Canal+, avec des changements de noms pour les accès à Disney Channel, Disney Junior, National Georgraphic ou encore Nat Geo Wild. Pour bénéficier de tous les films Marvel, pour voir les nouvelles séries Star Wars, ou pour avoir accès aux films d'animation Disney et Pixar tout en ayant un abonnement à myCanal, il faudra donc souscrire à un abonnement à Disney+ supplémentaire dès le début de l'année 2025, aux tarifs mentionnés plus haut.