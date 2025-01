Avec 97% d'avis positifs, cette série acclamée par la critique est l'une des meilleures de ces dernières années

Saluée par la critique et le public, cette série télévisée exigeante et intelligente revient enfin pour une saison 2. C'est l'événement à ne pas rater en streaming cette semaine.

Comment reconnaît-on une grande série ? De l'intrigue haletante à l'interprétation impeccable, tout en passant par la mise en scène ou la capacité à tenir en haleine sur la durée, chacun possède ses propres critères. L'un d'entre eux pourrait être le fait que la critique et le public en vantent unanimement les louanges. C'est le cas de cette série, qui a conquis les abonnés, mais également la presse spécialisée. Après le succès de sa première saison, elle revient enfin pour une suite cette semaine.

Severance est une dystopie qui se déroule dans le milieu professionnel. Dans le détail, elle raconte comment l'entreprise Lumon Industries utilise un programme pour séparer les souvenirs professionnels et les souvenirs privés de leurs employés. Une puce dans leur cerveau leur permet de dissocier la sphère privée et professionnelle : à la sortie du travail, ils n'ont plus de souvenir de leur vie dans l'entreprise, et inversement. Mais cette avancée technologique n'a pas que des avantages pour les employés, bien au contraire.

© Apple TV+

Difficile d'en dire davantage pour ne pas gâcher le plaisir des spectateurs qui voudraient découvrir la première saison de Severance avant la sortie de la suite. Mais le public qui souhaite la découvrir reconnaîtra au casting des visages connus, à l'instar d'Adam Scott (Parks and Recreation), Zach Cherry (You), Britt Lower (Unforgettable), John Turturro (The Big Lebowski), Christopher Walken (Voyage au bout de l'enfer, Pulp Fiction...), ou Patricia Arquette (Boyhood, Medium).

A la sortie de sa première saison, Severance a été unanimement acclamée par la critique et le public. Elle décroche par exemple la note de 97% d'avis positifs de la presse sur Rotten Tomatoes (88% du public). En France aussi, la série a trouvé son public : les spectateurs lui ont donné la note de 4,4/5 sur Allociné (4/5 pour la presse).

Le premier épisode de Severance a été diffusé il y a presque trois ans, le 18 février 2022. En raison de la grève des scénaristes et des acteurs, la saison 2 a été finalement retardée. Mais la série de science-fiction réalisée par Ben Stiller revient enfin sur les écrans le 17 janvier 2025. Une aubaine pour les fans qui attendent la suite avec impatience. Pour découvrir ces nouveaux épisodes, il faut toutefois un abonnement à Apple TV+. Rappelons que les programmes de la firme à la pomme sont également accessibles à tous les abonnés de Canal+, via sa plateforme de streaming MyCanal.