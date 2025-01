Elle avait disparu depuis dix ans : cette star de cinéma très populaire fait enfin son grand retour sur Netflix

Cela fait dix ans que cette actrice très populaire avait mis fin à sa carrière. Elle signe enfin son retour devant les caméras pour un film d'action de Netflix.

Il n'est pas rare que les comédiens les plus demandés du moment fassent une petite pause dans leur carrière, souvent pour des raisons personnelles. C'est le cas de cette actrice de 52 ans très populaire, qui a tenu à ne plus apparaître au cinéma et à la télévision pendant dix ans. Elle est de retour cette semaine devant la caméra, à l'occasion d'un film d'espionnage que les abonnés ne voudront pas rater.

Réalisé par Seth Gordon, Back in action est un peu la version Netflix de Mr and Mrs Smith. Ce film d'action suit un couple d'espions, qui a démissionné de la CIA dans le but de fonder une famille. Mais leur couverture est finalement démasquée, ce qui les force à renouer avec leur passé et à retrouver la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Dans les rôles principaux, on retrouve Jamie Foxx et Cameron Diaz.

© John Wilson/Netflix © 2024

Cameron Diaz réalise enfin son retour à l'écran, plus de 10 ans après son dernier rôle, Annie de Will Gluck, sorti en 2014. L'actrice avait en effet confirmé en 2018 qu'elle mettait fin à sa carrière. C'est en tout cas ce qu'avait révélé Selma Blair, avec qui elle avait tourné dans Les allumeuses. Selon elle, Cameron Diaz arrêtait le cinéma pour se consacrer à sa vie familiale. Elle a en effet épousé Benji Madden en 2015, avant de devenir maman en 2019 et 2024.

Cameron Diaz est revenue sur sa décision d'abandonner le métier d'actrice en 2022, et c'est Back in action qui lui offre son premier rôle pour l'occasion. Une aubaine pour les fans de l'actrice, d'abord mannequin, qui a une carrière aussi riche que prestigieuse au cinéma. Révélée dans The Mask, elle va exploser dans la comédie Mary à tout prix, qui lui offre ensuite des rôles dans des films exigeants, comme Dans la peau de John Malkovich, Vanilla Sky ou Gangs of New York.

Inoubliable dans la comédie romantique culte de fin d'année The Holiday, Cameron Diaz est toutefois familière du cinéma d'action qu'elle retrouve aujourd'hui, puisqu'elle a été dans Charlie et ses drôles de dames, mais également Night and Day, où elle partageait l'affiche avec un certain Tom Cruise. Pour découvrir son nouveau rôle, les abonnés de Netflix devront attendre la mise en ligne de Back in Action prévue pour le vendredi 17 janvier 2025.