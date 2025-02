Ce film va plaire à tous les âges : cette comédie familiale très réussie revient au cinéma

Cette saga possède toutes les qualités pour plaire aux petits et grands. Et vous pouvez la rattraper en streaming avant de découvrir la suite en salles.

Il n'est pas toujours facile de trouver des films accessibles et adaptés aux enfants, qui peuvent également plaire aux parents. Si les dessins animés Pixar, Dreamworks et Disney proposent de plus en plus de doubles lectures pour plaire à toute la famille, les longs-métrages familiaux en live action se font plus rares. A l'exception de cette saga, qui possède toutes les qualités pour plaire au public.

Le premier volet de cette franchise britannique sortie en 2014 avait décroché 97% d'avis positifs de la part des critiques (80% de la part du public) sur Rotten Tomatoes. Le second, sorti en 2018, dégotait la note quasi-parfaite de 99% (88% pour les spectateurs). Au box-office, le public est également au rendez-vous, puisque le second volet avait engrangé 283,7 millions de dollars à travers le monde. Carton plein donc ! Et le troisième épisode qui sort au cinéma est loin de démériter.

© StudioCanal

Il faut dire que la franchise Paddington accomplit l'exploit de moderniser le personnage créé par Michael Bond. Avec un scénario espiègle et intelligent qui résonne avec des thématiques fortes (l'immigration en tête), beaucoup d'humour, mais aussi des effets visuels et une patte esthétique divertissants, le film raconte l'histoire de cet ourson obligé de quitter sa jungle du Pérou natal pour partir vivre à Londres après un drame familial. Il est alors pris en charge par une famille britannique, qui va tomber sous le charme de cet ours extrêmement poli, mais aussi très maladroit.

Et bonne nouvelle pour les fans, la suite sort cette semaine en salles. Et si vous aimez l'attendrissant ourson, foncez ! Ce troisième volet, Paddington au Pérou, réunit tous les ingrédients des deux premiers films réalisés par Paul King (Wonka) : l'humour, la douceur, l'espièglerie, et une aventure pleine de rebondissements.

On peut seulement lui reprocher de manquer d'originalité et de répéter ce que les deux premiers volets racontaient déjà très bien. Paddington 3 reste toutefois un excellent divertissement familial très réjouissant, qui possède tout pour plaire aux petits et aux grands. Paddington au Pérou est à voir à partir du 5 février 2025 sur grand écran. Et pour rattraper les deux premiers épisodes, c'est sur Disney+ qu'il faut se rendre.