Après la baisse des prix, une autre bonne nouvelle arrive pour tous ces clients EDF

Près de 900 000 clients d'un contrat EDF vont voir leur facture arrêter de flamber.

Les prix de l'électricité ont enfin baissé. Après des mois et années de hausses successives, le 1er février a marqué un tournant puisque 80% des Français paient désormais moins cher l'énergie. Tous les contrats au tarif réglementé de vente, le "tarif bleu", sont concernés.

Au-delà de cette bonne nouvelle, une autre réjouissance concerne des milliers d'abonnés à EDF et peu s'en sont rendu compte. L'un des contrats proposés par l'énergéticien voit l'une de ses spécificités se terminer, permettant aux clients concernés de faire de grosses économies pendant plusieurs mois.

Parmi les différentes offres d'électricité, il y a le contrat Tempo. Il s'agit d'un contrat spécifique dans lequel le prix varie selon les jours. Entre le 1er septembre et le 31 août, EDF peut appliquer jusqu'à 22 jours rouges. Il s'agit de journées durant lesquelles le prix de l'électricité flambe. Par rapport à un jour normal, le tarif du kWh est multiplié par presque cinq lors des heures pleines (de 0,1609€/kWh à 0,7562€/kWh).

Ainsi, il est vivement recommandé, sur ces journées, de reporter l'usage des équipements énergivores, tels que la machine à laver, le lave-vaisselle ou encore le sèche-linge, mais aussi de débrancher au maximum les prises afin de ne pas voir la facture s'envoler.

Habituellement, les 875 000 clients qui ont souscrit à une offre Tempo voyaient des jours rouges être appliqués jusqu'au mois de mars. Cette année, le quota a très vite été utilisé. En effet, le lundi 3 février 2025 a marqué le 22e et dernier jour rouge de l'année. Il faut dire qu'en janvier, les ménages concernés n'ont pas été épargnés : 13 jours rouges ont été appliqués au cours du mois, le deuxième plus gros total sur un seul mois après les 15 jours rouges de janvier 2022.

Conséquence : avec les 8 jours rouges déjà appliqués en décembre, le quota a été atteint dès début février. Une bonne nouvelle pour beaucoup de foyers, couplée à la baisse des prix, puisque celle-ci s'applique également sur l'offre Tempo. La facture ne s'envolera plus.

Désormais, les clients verront d'ici fin août 26 jours blancs et 109 jours bleus s'appliquer, tous avec des prix au kWh inférieurs au traditionnel "tarif bleu" qui vient déjà de diminuer. Entre 11 et 23% d'économies sont effectués en jour blanc et bleu grâce à cette tarification spéciale.