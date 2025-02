C'est "le Game of Thrones original" : ce roman français épique a inspiré la série et va avoir une nouvelle adaptation

Saviez-vous qu'une saga littéraire française, adaptée en deux séries, avait inspiré Game of Thrones ? Elle reviendra bientôt au cinéma.

Bientôt six ans après la diffusion du dernier épisode (très décrié) de Game of Thrones, aucune autre série n'a remporté la même ferveur populaire et le même niveau d'adhésion critique. Si vous êtes en manque, vous pouvez vous tourner deux adaptations d'une saga littéraire française à succès. Sachez également que celle-ci fera encore bientôt l'objet d'une série de films, par les réalisateurs du Comte de Monte-Cristo.

La comparaison avec GOT n'est d'ailleurs pas exagérée. George R.R. Martin, auteur de la série culte, a lui-même avoué s'être largement inspiré de cette saga (ainsi que de la guerre des Deux-Roses en Angleterre) pour écrire son récit de fantasy. Sur son blog, il ne tarit pas d'éloge sur ces romans français, qu'il décrit même comme "le Game of Thrones original" dans la préface du premier tome.

L'acteur Jean Piat incarnait Robert d'Artois, l'un des personnages principaux de la série de 1972 (photo d'illustration) © CAPMAN VINCENT/SIPA

Ecrite entre 1955 et 1977 par Maurice Druon, la suite de romans Les Rois Maudits raconte la bataille de pouvoir pour la succession du trône de France qui a sévit de 1314 à 1356 et a mené à la fameuse Guerre de Cent ans. La saga littéraire se base sur la légende d'un chroniqueur italien, selon laquelle le dernier grand maître du Temple aurait lancé une malédiction à l'encontre de ses accusateurs, notamment le roi de France Philippe IV le Bel, dans laquelle il les condamne à la mort et à la malédiction "jusqu'à la treizième génération".

Haletante et riche en rebondissements, cette collection de 7 livres qui décrit des complots politiques et trahisons en tout genre a eu droit à deux adaptations en séries : la plus vieille, diffusée en 1977, met en scène un Jean Piat inoubliable dans l'un des rôles principaux, le comploteur Robert d'Artois. Disponible sur l'INA via un abonnement à Prime Video, cette série en sept épisodes est certes un peu datée en termes de mise en scène pour le spectateur de 2025, mais reste un vrai délice pour tous les amateurs d'intrigues de cours.

Une seconde version par Josée Dayan est sortie en 2005, avec des visages bien plus connus : Jeanne Moreau, Philippe Torreton, Gérard Depardieu et ses enfants, Julie et Guillaume Depardieu, Jeanne Balibar, Julie Gayet, Line Renaud, Tchéky Karyo, Eric Ruf , Claude Rich ou encore Hélène Vincent se donnent tous la réplique. Moins plébiscitée que celle sortie 33 ans plus tôt, elle n'est pas disponible en streaming.

Heureusement, il y aura bientôt une troisième version par l'équipe à l'oeuvre derrière le Comte de Monte-Cristo. Dimitri Rassam et les réalisateurs Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière vont proposer une nouvelle adaptation de cette fresque historique. Pas de série en vue, mais sept films pour adapter les sept romans. Pour l'heure, le casting n'est pas connu, car le tournage doit débuter en 2026.