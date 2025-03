La fille de deux stars du cinéma fait ses débuts sur Netflix, c'est le portrait craché de sa mère

Vous pouvez retrouver la fille d'un ancien couple très glamour du cinéma dans la nouvelle série Netflix, sortie cette semaine.

Il n'est pas rare de voir les fils et filles de stars marcher dans les pas de leurs célèbres parents. Lily Collins, Jaden Smith, Lily-Rose Depp, Jack Quaid, Zoë Kravitz, John David Washington... Ils sont nombreux à avoir rejoint le feu des projecteurs comme papa ou maman. Cette semaine, c'est la fille d'un ancien couple phare du cinéma français et international qui fait ses premiers pas dans une série Netflix.

Âgée de seulement 20 ans, elle a débuté sa carrière en 2019, en tant que mannequin pour Dolce & Gabbana. On l'a vue dans plusieurs publicités et couvertures de magazines, avant qu'elle ne se lance dans le métier d'actrice. C'est en 2023 qu'on peut l'apercevoir pour la première fois dans la comédie dramatique italienne Le Bel Été. Elle a également assuré la voix italienne du personnage d'Ennui dans Vice-Versa 2.

Deva Cassel est la fille aînée de l'acteur français Vincent Cassel et de l'actrice italienne Monica Bellucci. Les deux comédiens ont été en couple de 1995 à 2013 et ont eu deux filles. La seconde, Léonie, est née en 2010. Vincent Cassel fréquente désormais le mannequin brésilien Narah Baptista, de 30 ans sa cadette et qui lui a donné son quatrième enfant, tandis que Monica Bellucci s'affiche au bras du réalisateur Tim Burton.

De son côté, Deva Cassel poursuit sa carrière d'actrice fraîchement entamée. Elle est aujourd'hui à l'affiche de la série Le Guépard. Six décennies après le film de Luchino Visconti qui a révélé Alain Delon sur la scène internationale, le roman italien de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa a droit à une nouvelle adaptation Netflix. Cette épopée dans la Sicile des années 1860 suit l'histoire de don Fabrizio Corbera, prince de Salina qui voit l'avenir de sa famille et ses valeurs menacés à cause de l'unification de l'Italie et de la disparition de l'ancien ordre aristocratique.

Face à Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, qui succède à Burt Lancaster dans la version de Visconti) et Saul Nanni (Tancrède, rôle joué il y a soixante ans par Alain Delon), Deva Cassel marche dans les pas de Claudia Cardinale et incarne le rôle d'Angelica Sedara. Pour l'anecdote d'ailleurs, la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci (qui ressemble beaucoup à sa mère), serait désormais en couple avec Saul Nanni, son partenaire dans la série. Vous pouvez découvrir les premiers pas de Deva Cassel dans un programme de la plateforme sur Netflix à partir du 5 mars.