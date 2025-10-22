Ce thriller palpitant est le meilleur film à voir cette semaine sur Netflix

Thriller haletant, casting XXL et menace nucléaire : voici le meilleur film à voir sur Netflix cette semaine.

Ce n'est pas évident de savoir quoi regarder face à la multitude de propositions des plateformes de streaming. Cette semaine, on vous recommande de vous tourner vers Netflix pour découvrir la nouvelle sortie du moment. Ce thriller haletant, porté par un casting d'exception, a fait forte sensation lors de sa présentation à la Mostra de Venise 2025.

S'il y a un long-métrage à découvrir sur la plateforme de streaming cette semaine, c'est assurément A House of Dynamite. Ce thriller est la dernière réalisation de Kathryn Bigelow, cinéaste reconnue comme la première femme de l'histoire à avoir remporté l'Oscar de la meilleure réalisation (pour Démineurs en 2010).

Ce film choral décrit 18 minutes, racontées sous différents points de vue dans la situation room et plusieurs centres de commandement de contrôles américains. Il s'agit de 18 minutes durant lesquelles l'avenir du monde se joue : des observateurs militaires signalent le lancement d'un missile nucléaire depuis le Pacifique en direction des Etats-Unis. Qui l'a lancé ? S'agit-il d'une erreur ou d'une attaque ? Mais surtout : comment réagir ? Faut-il riposter, contre-attaquer et risquer une troisième guerre mondiale ? Jouer la prudence ?

© Eros Hoagland © 2025 Netflix, Inc.

Avec précision et un sens de la tension inégalé, Kathryn Bigelow signe un film géopolitique percutant contre l'escalade nucléaire. Dans une note d'intention accompagnant la sortie de A House of Dynamite, la réalisatrice a indiqué avoir voulu "explorer la folie d'un monde qui vit sous la menace constante de la destruction, sans jamais l'évoquer vraiment".

Une galerie d'acteurs très connus incarnent les protagonistes de ce récit anxiogène : Rebecca Ferguson (Silo, Dune) est une analyste, Jared Harris (Chernobyl, Fondation) le secrétaire à la défense, Gabriel Basso (The Night Agent) un conseiller de la NSA, Greta Lee (Past Lives, The Morning Show) une experte des renseignements, Tracy Letts (Homeland) incarne un conseiller militaire. Idris Elba est le président des Etats-Unis, qui doit prendre la décision cruciale sans être totalement armée pour le faire.

Cette galerie de personnages apporte de l'humanité dans les salles d'opération froide. Tous se retrouvent tiraillés entre leur vie intime, la responsabilité de leur vie professionnelle, et in fine leur impuissance. Dès les premières minutes, le spectateur, lui, se retrouve captivé et totalement immergé dans ces salles d'opération grâce à un montage tendu et une mise en scène caméra à l'épaule saisissante.

Tout en s'interrogeant sur la manière dont des décisions aux conséquences dévastatrices dépendent d'une poignée de personnes dans un contexte géopolitique explosif, A House of Dynamite offre tout de même du grand spectacle. Dommage que le public ne puisse pas le découvrir sur grand écran. On pariera tout de même qu'il sera tenu en haleine sur la petite lucarne dès le 24 octobre, date de sa mise en ligne sur Netflix.