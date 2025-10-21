"L'air polaire maritime" va toucher la France : un froid soudain et de la neige annoncés

Les températures vont brutalement chuter en fin de semaine en France, suite au déplacement de "l'air polaire maritime". La limite pluie-neige en montagne va bien baisser.

Cette semaine, le temps est très instable. Vent et fortes pluies touchent la France, avec parfois des éclaircies bienvenues. Un redoux s'est toutefois dessiné avec des températures minimales en hausse, mais cela ne va pas durer. Jeudi, un fort coup de vent va toucher la France avec des rafales pouvant localement dépasser les 100 km/h et il sera suivi d'un net rafraichissement vendredi.

Les hautes pressions vont se retirer vers l'Atlantique et une masse d'air fraiche, engendrée par le retour d'un flux de nord-ouest, va être fortement ressentie sur la moitié nord et près des reliefs. Ce refroidissement s'explique par "l'advection d'air polaire maritime", typique de la saison automnale, comme explique La Chaine météo.

Ainsi, dès vendredi, le thermomètre va baisser de 4 à 6 degrés en moyenne. Les températures vont tomber en-dessous des normales de saison de 4 à 5 degrés. Les maximales peineront alors à dépasser les 15 degrés, surtout sur la moitié nord. Les minimales vont aussi chuter, pouvant descendre jusqu'à 4 degrés. C'est ce qu'anticipent aussi les modèles de prévision du froid de ECMWF.

© La Chaine météo

La baisse se poursuivra dans le week-end. Dans la région bordelaise par exemple, une dizaine de degrés seront perdus entre ce mardi et dimanche matin. Dans l'est, il fera particulièrement froid, avec notamment entre 7 à 10 degrés à Strasbourg ou encore 5 à 9 degrés à Metz. La fraicheur sera aussi de mise au niveau de Limoges, Aurillac ou encore Auxerre. D'ici dimanche, on attend 11 degrés de moyenne au nord et 14 degrés au sud. Le ressenti froid sera renforcé par la pluie et le vent et pourrait être persistant jusqu'en début de semaine prochaine.

En montagne, un véritable coup de neige s'abat. Alors que de nombreux flocons sont tombés dans les Alpes à 2000 mètres ce lundi 20 octobre, la limite pluie-neige va brutalement s'abaisser jusqu'à 1200-1300 mètres vendredi soir sur les massifs de l'Est. Quelques flocons dès 800-900 mètres sont également possibles dans le week-end sur les Vosges. Dans les Alpes, 10 à 20 cm pourraient tomber au-dessus de 2000 mètres.

Ces premières neiges à une telle altitude ne sont ni tardives ni précoces, mais ce temps rappelle à tous ceux qui l'auraient oublié que l'hiver approche. Si un redoux est envisagé pour début novembre, ces flocons pourraient laisser une première sous-couche pérenne au-dessus de 2500 mètres. De quoi donner le sourire dans les stations de ski, mais rien n'indique encore à ce stade que l'hiver sera particulièrement neigeux.