"C'est un chef d'oeuvre" : en moins de 24 heures, ce film devient n°1 du top de Netflix et séduit les abonnés

Ce film fait l'événement sur Netflix depuis sa sortie, le 7 novembre. Les abonnés sont conquis.

Le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro (La forme de l'eau, Le labyrinthe de Pan) a choisi d'adapter le roman de Mary Shelley, Frankenstein, pour Netflix. Cette oeuvre pionnière de la littérature fantastique et horrifique raconte l'histoire d'un scientifique qui crée de toute pièce un être artificiel hideux mais doué d'intelligence, avant de l'abandonner à son triste sort.

Déjà interprété dans les années 1930 sous les traits de Boris Karloff (la représentation la plus connue de cette histoire), le monstre de Frankenstein est aujourd'hui incarné par Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn). Son créateur, Viktor Frankenstein, est joué par Oscar Isaac (Dune, Moon Knight). Mia Goth (Pearl) et Christoph Waltz (Inglorious Basterds, Django Unchained) complètent la distribution.

Mise en ligne le vendredi 7 novembre 2025 sur Netflix, cette version de Frankenstein s'est rapidement classée n°1 du top quotidien dans le monde entier (et notamment en France), et ce moins de 24 heures après sa sortie. Le signe d'une attente folle du côté des abonnés de Netflix, mais également du manque de concurrence, la plateforme de streaming ayant laissé la place dans son catalogue pour créer l'événement autour de ce long-métrage au budget colossal(120 millions de dollars).

Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur X, le public s'est laissé emporté par la mise en scène de Guillermo del Toro. Il s'agit d'un "film magnifique et vraiment remarquable" selon @Eccy_reviews, qui loue "l'un des plus beaux films de l'année". "Guillermo del toro a mis toute son âme dans Frankenstein et je ne pouvais pas rêver de meilleure adaptation", juge de son côté @bIoodfangs.

"La photographie de #Frankenstein de Guillermo del Toro est absolument époustouflante. Ce film est une véritable œuvre d'art", note @nannarkin, qui estime qu'il s'agit de "l'un des plus beaux films jamais vu" au niveau visuel. "Le Frankenstein de Guillermo del Toro est un véritable chef d'oeuvre et je n'arrive pas à penser à autre chose", tranche enfin @MartinaBelliMB. Beaucoup d'abonnés regrettent d'ailleurs de ne pas pouvoir découvrir ce spectacle dans une salle de cinéma, sur grand écran. En France, il ne sort que sur la plateforme de streaming Netflix, règle de chronologie des médias oblige. Le long-métrage décroche ainsi la note spectateur de 4/5 sur Allociné.

Si les louanges pleuvent du côté des spectateurs, la presse ne rejoint pas nécessairement ce concert de louanges. Les médias spécialisés qui ont découvert le film à la Mostra de Venise, fin août, déplorent un film "qui manque d'âme" (Première, Télérama) et qui "n'est pas à la hauteur des attentes" (Variety). A l'inverse, d'autres se sont laissés subjuguer par l'esthétique : pour le Guardian, ce Frankenstein est "d'une beauté monstrueuse", quand Ouest-France salue un long-métrage "grandiose". Vous pouvez rattraper cette nouvelle adaptation du mythe de Frankenstein sur Netflix.