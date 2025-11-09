La prestation de Valérie Benguigui dans la comédie française à succès a marqué ses collègues et le public.

Sorti le 25 avril 2012, Le Prénom s'est imposé comme l'une des comédies françaises immanquables. D'abord saluée comme pièce de théâtre, elle a été adaptée pour le cinéma par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte. Le pitch (une famille se déchire au sujet du prénom d'un bébé à naître, soulevant d'anciennes querelles et tensions) et les prestations des acteurs y sont pour beaucoup.

L'actrice Valérie Benguigui a d'ailleurs profondément marquée les spectateurs grâce à son monologue explosif où son personnage déroule à son mari tout le poids de la charge mentale qu'elle supporte tous les jours. La comédienne décroche d'ailleurs le César de la meilleure actrice pour un second rôle le 22 février 2013.

En coulisses, elle souffre d'un cancer du sein depuis trois ans. Sa santé était d'ailleurs déjà très fragile sur le tournage du Prénom, et les réalisateurs avaient dû attendre une période de rémission pour pouvoir débuter les premières prises de vues. Valérie Benguigui nous a quittés le 3 septembre 2013, emportée par la maladie huit mois après avoir décroché le César. Patrick Bruel avait fait part de son "immense tristesse" au micro d'Europe 1 : "Ça fait trois ans qu'elle se bat contre cette saleté et là elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire."

Au micro de Téléstar quelques semaines plus tard, Patrick Bruel se souviendra du choc qu'a représenté la disparition de Valérie Benguigui : "elle s'est tellement battue. Elle nous avait annoncé sa maladie pendant les répétitions du Prénom. Nous avons traversé cette magnifique aventure, la pièce et le film, avec un nuage noir…Malheureusement, le cancer dont elle était atteinte était d'une violence inouïe, impitoyable. Sa disparition a été une telle déflagration pour tout le monde".

Synopsis - Vincent (Patrick Bruel), agent immobilier et futur papa, est invité à dîner chez sa soeur Elisabeth (Valérie Benguigui ) et son beau-frère Pierre (Charles Berling ). Un ami d'enfance, Claude est également présent à cette réunion qui se veut avant tout conviviale. Alors que tout le monde attend l'arrivée d'Anna, la femme de Vincent, ce dernier décide de raconter comment s'est déroulé l'examen prénatal de son futur fils. Pressé de questions sur sa paternité à venir et sur son bébé, Vincent choque et stupéfie son entourage en leur révélant qu'il a déjà choisi le prénom du bébé à naître... Adolphe. Les différents invités vont rapidement tomber dans une dispute aux relents idéologiques qui va les amener à soulever des querelles et rancunes passées et à révéler certains secrets...