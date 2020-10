Amazon Prime Video : quelles nouveautés au catalogue en novembre ?

En ce mois de novembre 2020, la plateforme de streaming par abonnement Amazon Prime Video s'étoffe encore un peu plus avec de nombreuses séries et de nombreux films. On fait le point sur le catalogue.

[Mis à jour le 26 octobre 2020 à 11h11] Après l'ajout, fin octobre, de la suite de Borat portée par Sacha Baron Cohen, Amazon Prime Video poursuit sur sa lancée au mois de novembre 2020. De nombreux films vont ainsi rejoindre le catalogue de la plateforme de streaming par abonnement. On peut penser notamment à L'Armée des 12 singes, aux deux films Independence Day mais aussi aux intégrales des sagas Alien et Predator auxquelles s'ajoute le premier Alien VS Predator. Les amateurs de Science-Fiction vont se régaler en novembre sur Amazon Prime Video ! Toujours côté films, on peut aussi citer l'ajout du film du super-héros irrévérencieux Deadpool avec Ryan Reynolds, de Memento de Christopher Nolan ainsi que de Connectés, un film français inspiré par le confinement.

Ce n'est pas encore Noël, mais c'est tout comme.



Voici les #SortiesPrimeVideo du mois de Novembre ! pic.twitter.com/csReUNtQJq — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) October 26, 2020

En ce qui concerne les séries, la partie 2 de la saison 5 de Vikings arrive dans le catalogue d'Amazon Prime Video fin novembre. La quatrième saison de la série américaine Animal Kingdom intègre l'abonnement tout début novembre, tout comme la saison 2 de Heirs of the Night, une série norvégienne de vampires. Ci-dessous, le listing des arrivées au catalogue d'Amazon Prime Video en France pour le mois de novembre 2020 :