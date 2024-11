Prime Video : ce sont les nouveautés films et séries à voir en décembre sur Amazon

Quelles nouveautés voir sur la plateforme de streaming d'Amazon pour les fêtes ? Voici les films et séries à ne pas rater ce mois-ci.

Quelles sont les nouveautés de Prime Video pour la fin d'année 2024 ? L'événement du mois est sans nulle doute la mise en ligne de la première saison de The Day of the Jackal, thriller d'espionnage avec Eddie Redmayne, Lashana Lynch, Ursula Corbero et Charles Dance. Les épisodes sont mis en ligne les 6 et 13 décembre.

La première saison de Secret Level, série d'anthologique animée pour adultes qui sort le 10 décembre, va également faire parler d'elle. Les abonnés d'Amazon pourront également découvrir le second épisode de Contre-Sens, film romantique, le 27 décembre, tout comme la saison 2 de la série En terrasse, le 4 décembre. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en décembre 2024.

En terrasse (saison 2) : 4 décembre

The Sticky : fraudes (saison 1) : 6 décembre

(saison 1) : 6 décembre The Day of the Jackal (saison 1) : épisodes 1 à 5 le 6 décembre, épisodes 6 à 10 le 13 décembre

Secret Level (saison 1) : 10 décembre

Cat's Eyes (saison 1) : 18 décembre

Beast Games (saison 1) : 19 décembre

Ahora que no estas (saison 1) : 25 décembre

Licorice Pizza : 1 er décembre

: 1 décembre A la dérive : 1 er décembre

décembre Pulp Fiction : 1 er décembre

décembre En cavale : 1 er décembre

décembre Priscilla, folle des déserts : 1 er décembre

décembre Greta : 1 er décembre

décembre Moonstruck - éclair de lune : 1 er décembre

décembre Un mariage trop parfait : 1 er décembre

décembre Everything, everything : 1 er décembre

décembre Les 7 mercenaires : 1 er décembre

décembre Beaucoup de bruit pour rien : 1 er décembre

décembre Gringo : 1 er décembre

décembre Blow out : 1 er décembre

décembre My beautiful boy : 1 er décembre

décembre Green Book : 1 er décembre

décembre Dernier appel pour Rio : 1 er décembre

décembre Coeur sauvage : 1 er décembre

décembre Prédictions : 1 er décembre

décembre La fille de la Vallée : 1 er décembre

décembre Macadam Cowboy : 1 er décembre

décembre Star Trek Into Darkness : 1 er décembre

décembre La fille en rouge : 1 er décembre

décembre Wicker Park : 1 er décembre

: 1 décembre The Green Hornet : 1 er décembre

décembre Jack in time for Christmas : 3 décembre

Insidious : the Red door 5 décembre

La virgen roja : 5 décembre

Joy ride : 5 décembre

Ninja Turtles 1 et 2 : 15 décembre

Jusqu'ici tout va bien : 15 décembre

A contre sens 2 : 27 décembre

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier. La plateforme de streaming propose également l'accès aux 306 matchs de ligue 1 moyennant un abonnement à Dazn, via Prime Video Channel. En plus de votre abonnement, cela coûte 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) ou 39,99 euros par mois (sans engagement).

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.