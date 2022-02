L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev s'exprime pour la première fois

L'ARNAQUEUR DE TINDER NETFLIX. Après le documentaire qui lui est consacré sur Netflix, Simon Leviev s'est défendu dans les colonnes du Daily Mail.

[Mis à jour le 21 février 2022 à 12h31] Le 11 février 2022, Netflix a mis en ligne un nouveau documentaire qui n'a pas manqué de choquer ses abonnés : L'arnaqueur de Tinder. Dans ce film, on y découvrir l'histoire de Simon Leviev (de son vrai nom Shimon Hayut) qui s'est fait passer pour le fils d'un milliardaire pour attirer des femmes et leur soutirer d'importantes sommes d'argent. Son procédé était simple : séduire les femmes en leur offrant d'importants cadeaux, avant de leur faire croire qu'il était en danger pour qu'elles lui envoient de l'argent qu'il ne leur a jamais remboursé. Au total, il les aurait escroqué de 10 millions de dollars.

Face à l'ampleur qu'a pris le documentaire L'arnaqueur de Tinder Simon Leviev/Shimon Hayut a tenu à se défendre dans les colonnes du Daily Mail. L'homme de 31 ans a affirmé "ne pas être ce monstre" dépeint dans le film mis en ligne sur Netflix, et affirme, au contraire, être "le plus grand des gentlemen". "Les gens ne me connaissent pas, affirme l'Israélien, donc ils ne peuvent pas me juger. J'étais juste un célibataire qui voulait rencontrer des filles sur Tinder". Selon des informations de TMZ, celui qui a été révélé dans L'arnaqueur de Tinder aurait déjà des projets, notamment une télé-réalité de dating et un podcast sur la séduction.

Synopsis - L'arnaqueur de Tinder est un film documentaire disponible sur Netflix. Il retrace l'histoire de Shimon Hayut, qui s'est fait passé pour le fils d'un milliardaire sur l'application de rencontres afin de soutirer des sommes d'argent importantes aux femmes qu'il séduisait.

L'arnaqueur de Tinder est un documentaire qui retrace l'histoire vraie vécue par plusieurs femmes. Ces dernières disent avoir été victimes d'un homme, Simon Leviev/Shimon Hayut qui se faisait passer pour un milliardaire pour les séduire avant de leur soutirer d'importantes sommes d'argent. Il aurait escroqué environ 10 millions de dollars à ses victimes. Il a été condamné à 15 mois de prison en Israel en 2019, et a été relaché cinq mois plus tard, en 2020, à cause de la pandémie liée au coronavirus. Shimon Hayut est recherché en Norvège, Suède et Royaume-Uni pour plusieurs escroqueries.