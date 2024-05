Nouveautés Netflix : tous les films et toutes les séries à ne pas rater en mai 2024

Découvrez le planning des sorties du mois de mai sur la plateforme de streaming Netflix. On fait le point sur toute sles nouveautés et leurs dates de sortie.

Attention, grosses sorties attendues en ce mois de mai 2024 sur Netflix. L'événement de la plateforme de streaming est sans aucun doute la mise en ligne de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Cela fait plus de deux ans que les fans attendent de découvrir la romance entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington (alias Lady Whistledown). Les quatre premiers épisodes de la saison sont disponibles le 16 mai, avant la mise en ligne des quatre derniers le 13 juin.

Face à ce mastodonte (c'est l'une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming), Netflix proposera également d'autres programmes. Vous pouvez vous laisser tenter par une comédie avec Unfrosted : l'épopée de la pop-tart (2 mai), des drames (Eric avec Benedict Cumberbatch le 30 mai) ou de l'action (Atlas avec Jennifer Lopez le 24 mai). Il y en a pour tous les goûts. sCi-dessous, retrouvez le calendrier complet des sorties Netflix pour le mois mai 2024.

Les nouveautés séries

Mauvais joueurs (derniers épisodes) : 1er mai

Un homme, un vrai : 2 mai

: 2 mai Selling the OC (saison 3) : 3 mai

Super rich in Korea : 7 mai

Bodkin : 9 mai

La chronique des Bridgerton (saison 3 partie 1) : 16 mai

The 8 Show : 17 mai

Jurassic World : la théorie du chaos : 24 mai

Eric (avec Benedict Cumberbatch) : 30 mai

Ni una mas : 31 mai

Les nouveautés films

Knock at the cabin : 1er mai

: 1er mai Bohemian Rhapsody : 1er mai

L'un dans l'autre : 1er mai

Barbare : 2 mai

Unfrosted : l'épopée de la pop-tart : 3 mai

: 3 mai Bac Nord : 7 mai

La mère de la mariée : 9 mai

Mektoub my love : canto uno : 14 mai

Proxima : 14 mai

Sonic le film : 15 mai

Thelma la licorne : 17 mai

Mandibules : 19 mai

The Fabelmans : 22 mai

Atlas : 24 mai

Ma mère est folle : 26 mai

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.