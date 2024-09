Monstres saison 2 : que deviennent les vrais Lyle et Erik Menéndez ?

Après "Dahmer", la série d'anthologie de Ryan Murphy revient sur l'histoire de Lyle et Erik Menéndez, deux frères qui ont assassinés leurs parents. Que deviennent-ils aujourd'hui ?

Après Jeffrey Dahmer, ce sont d'autres tueurs qui sont au coeur de la série Netflix Monstres. Pour la saison 2 mise en ligne le 19 septembre, Ryan Murphy et Ian Brennan explorent la psychologie des deux frères criminels Eric et Lyle Menéndez. Ils ont été condamnés en 1996 pour le double assassinat de leurs parents, José et Mary Louise "Kitty" Menéndez, par armes à feu, le 20 août 1989.

Le mobile de ce crime continue de faire débat aujourd'hui, puisque les accusés ont toujours affirmé que leur motivation réside dans les agressions sexuelles qu'ils auraient subi de la part de leur père (que leur mère aurait délibérément ignoré avant de s'être montrée violente à son tour), tandis que l'accusation a avancé que l'argent (la fortune de leurs parents s'élevait à 15 millions de dollars) pourrait également être la cause du crime.

Les frères Menendez lors de leur procès en 1990 © Nick Ut/AP/SIPA (publiée le 18/09/2024)

Arrêtés en mars 1990 et après un procès très médiatisé, Lyle et Erik Menéndez sont condamnés le 2 juillet 1996 à l'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Ils ont été détenus séparément jusqu'en 2018. Ils ont continué de communiqué par lettres, nous apprend People. En 1999, Erik a épousé sa correspondante de longue date Tammi, toujours selon les informations du magazine américain, et s'est mis à la peinture. En 2005, il assurait au média américain qu'être arrêté était "un soulagement. Ma vie était terminée, et j'en étais ravi. Une fois arrêté et enfermé, la personne que j'étais a commencé à réapparaître".

De son côté, Lyle Menéndez a travaillé dans un groupe de soutien pour d'autres prisonniers victimes d'abus sexuels. Il a été marié deux fois, d'abord de 1996 à 2001 avec Anna Eriksson, puis avec Rebecca Sneed à partir de 2003. Depuis six ans, ils se retrouvent à la prison Richard J. Donovan d'Otay Mesa, près du Mexique. S'ils ont été condamnés sans possibilité de faire appel, leurs avocats ont déposé une requête devant le juge en 2023 lorsque de nouveaux témoignages concernant leur père, José Menendez, sont venus l'accuser de violences et d'abus sexuels.

Quelle est l'intrigue de la série Monstres saison 2 ?

La saison 2 de Monstres retrace la véritable affaire de Lyle et Erik Menéndez. En 1996, deux frères sont condamnés pour le meurtre de leurs parents, José et Kitty Menedez. L'accusation affirme qu'ils cherchaient à hériter de la fortune familiale mais les frères ont affirmé et restent catégoriques sur leurs motivations : leur passage à l'acte découleraient des souffrances physiques, émotionnelles et des abus sexuelles subis au sein de leur famille.

Une saison 3 de la série d'anthologie est déjà prévue, elle retracera le parcours d'un personnage qui a largement inspiré le cinéma (Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des Agneaux…) : Ed Gein. Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) a déjà été annoncé comme interprète.

Quels sont les acteurs au casting de Monstres saison 2?

Nicholas Chavez : Lyle Menéndez

Cooper Koch : Erik Menéndez

Javier Bardem : José Menéndez

Chloë Sevigny : Kitty Menéndez

Nathan Lane : Dominick Dunne

Ari Graynor : Leslie Abramson

Dallas Roberts : Dr Jerome Oziel

Leslie Grossman : Judalon Smyth

Jason Butler Harner : Les Zoeller

Enrique Murciano : Carlos Baralt

Michael Gladis : Tim Rutten

Drew Powell : Tom Linehan

Où voir Monstres saison 2 en streaming ?

La série Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menéndez est à voir en exclusivité sur Netflix à partir du 19 septembre 2024. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).