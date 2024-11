La suite de Gladiator, grand classique du début des années 2000 réalisé par Ridley Scott, sort en salles de cinéma françaises ce mercredi 13 novembre.

Vingt-quatre ans après le décès héroïque de Maximus, les arènes de Rome rouvrent leurs portes. Gladiator 2 sort au cinéma ce mercredi 13 novembre. Suite très attendue du long-métrage oscarisé de Ridley Scott, il plonge le public dans l'histoire de Lucius, fils de Maximus et de Lucilia, une vingtaine d'année après la mort du gladiateur face à Commode. Après avoir fui Rome et s'être caché en Numidie, Lucilius est capturé et devient un esclave. A moins qu'il ne rachète sa liberté en devenant un gladiateur victorieux. Mais rien n'est moins simple lorsqu'on est l'héritier du trône, et que Rome est gangrénée par la corruption et les complots politiques.

Dans cette suite, qui se déroule une vingtaine d'années après le premier épisode, ce sont les aventures de Lucius, fils de Lucilia et Maximus (comme l'a confirmé Ridley Scott), qui seront racontée par le cinéaste britannique, qui revient pour l'occasion derrière la caméra. Gladiator 2 était l'un des blockbusters les plus attendus de l'année. Le castingréunit des stars du petit écran, comme Paul Mescal (Normal People), Pedro Pascal (The Last of Us) ou Joseph Quinn (Stranger Things) à des pontes d'Hollywood comme Denzel Washington, mais également des personnages incarnés dans le premier peplum par Connie Nielsen (Lucilla) et Djimon Hounsou (Juba).

Nous avons vu Gladiator II avant sa sortie. Si Ridley Scott offre aux spectateurs du grand spectacle démesuré, il n'est pas impossible qu'il divise les fans du premier épisode. Ceux qui aiment Gladiator pour son élan épique et ses scènes d'action pourraient se laisser cueillir, mais cette suite n'a pas l'âme du premier volet et pourrait décevoir les fans du peplum culte qui espèrent retrouver son ampleur émotionnelle. Retrouvez notre critique complète ci-dessous.

Notre avis sur Gladiator 2

Faire une suite d'un peplum oscarisé à cinq reprises, succès à la fois critique et populaire (450 millions de dollars de recettes), moins de 30 ans après sa sortie : le pari était osé dès le départ, et seul Ridley Scott pouvait avoir envie de s'y frotter. Avec Gladiator 2, le cinéaste britannique réussit toutefois à signer un film résolument épique, spectaculaire et très divertissant.

Mais au milieu des nombreuses scènes de combat qui maintiennent en haleine le spectateur, Gladiator 2 se révèle surtout un intriguant film politique, qui devient beaucoup plus complexe lorsqu'il s'éloigne de l'arène pour se concentrer sur le portrait de la Rome corrompue par des empereurs malades de pouvoirs et les machinations politiques qui sévissent au sein de la cour. Dans le rôle du manipulateur Macrinus, le charismatique Denzel Washington survole le film et vole la vedette à un protagoniste malheureusement effacé de sa propre histoire.

Mais cette suite semble constamment écrasée par le poids du film original, et c'est là l'un de ses plus gros défauts. Gladiator suinte par tous les pores du long-métrage : que ça soit le thème Now we are free de Hans Zimmer qui revient régulièrement au cours du film jusqu'à sa scène finale, que par la question de l'écrasant héritage de Maximus, Marc Aurèle et Lucilla, dont ni le héros, ni le spectateur, ne semblent réussir se défaire. Un hommage, certes, qui sonne surtout comme un aveu de faiblesse tant il est omniprésent.

Gladiator 2 est certes impressionnant et vaut le détour par son souffle épique et ses scènes d'action (malgré des effets spéciaux parfois douteux et une surenchère indigeste), mais il ne parvient jamais à atteindre l'émotion qui avait transporté les spectateurs du premier épisode. La comparaison est non seulement inévitable, mais surtout défavorable à la suite, qui ne se hisse jamais vraiment à la hauteur du peplum culte.

Synopsis - Cette suite du film Gladiator suit l'histoire de Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commode. Admiratif du parcours de Maximus, il décide de suivre ses traces.