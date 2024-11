Arcane : quel avenir pour la série événement de Netflix ? Saison 3, sequels... On vous explique tout

Arcane a pris fin sur Netflix le 23 novembre 2024. Série d'animation acclamée, son univers adapté de League of Legends n'a pas fini de s'étendre.

Les fans sont en deuil : Arcane a pris fin le 23 novembre 2024, au terme de sa seconde saison. Acclamée pour ses prouesses visuelles, saluée pour son intrigue et ses personnages, la série d'animation aura définitivement créée l'événement au cours de ses trois ans de diffusion.

Car non, il n'y aura pas de saison 3 d'Arcane. C'est ce que le co-créateur de la série, Christian Linke, expliquait en juin dernier, expliquant avoir conclu l'arc de Vi et Jinx. Selon des informations de Variety, Riot Games et Fortiche Studios avaient pour projets original de faire durer la série sur cinq saisons.

Mais en raison d'un coût pharaonique lié à la main d'oeuvre et aux dépassements de budget (estimé à 250 millions de dollars selon le média américain, ce qui en ferait la série d'animation la plus chère de l'histoire avec seulement 18 épisodes), les ambitions ont dû être revues à la baisse.

Trois séries dérivées en préparation

Mais si l'arc de Vi, Jinx, Jayce et Viktor a trouvé une conclusion au terme de cette seconde saison, cela ne signifie pas pour autant qu'on ne retrouvera pas l'univers de League of Legends en série animée. Christian Linke disait ainsi qu'Arcane n'est que le début de notre parcours pour raconter une histoire plus vaste, et ce n'est que le début de notre partenariat avec le merveilleux studio d'animation parisien Fortiche". L'occasion de découvrir de nouveaux champions, mais également de nouvelles terres de Runeterra.

Christian Linke a confirmé sur Twitch travailler sur trois séries dérivées : celles-ci ne prendront pas place à Piltover et Zaun, mais dévoileront les régions encore méconnues de Noxus, Ionia et Demacia. Avec des personnages aperçus dans Arcane de retour ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, vous pouvez revoir les deux saisons complètes d'Arcane sur Netflix.

fiche série

Deux soeurs, Vi et Powder, sont recueillis à la mort de leurs parents par Vander, le chef des rebelles et maire du quartier pauvre et souterrain de Zaun, située non loin de la prospère ville de Piltover. Des années plus tard, lors d'un braquage qui tournent mal à Piltover, Vi et Powder découvrent de mystérieux cristaux dans un appartement qu'elles tentent de cambrioler. L'histoire des deux jeunes filles, mais également de plusieurs personnages clés de la ville, va alors être complètement chamboulée.

Pour les voix américaines :

Hailee Steinfeld : Vi

Ella Purnell : Powder / Jinx

Kevin Alejandro : Jayce

Harry Lloyd : Viktor

Katie Leung: Caitlyn

Jason Spisak : Silco

Toks Olagundoye : Mel

JB Blanc : Vander

Remy Hii : Marcus

Reed Shannon : Ekko

Pour les voix françaises :

Alice Taurand : Vi

Adeline Chetail : Powder / Jinx

Franck Sportis : Jayce

Cédric Dumont : Victor

Elsa Davoine : Caitlyn

Bernard Gabay : Silco

Géraldine Asselin : Mel

Boris Rehlinger : Vander

Jim Redler : Marcus

Aurélien Raynal : Ekko

Arcane n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Netflix pour découvrir la série qui compte deux saisons. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (avec publicités) à 19,99 euros/mois.

Acclamée par la critique et le public, beaucoup qualifient Arcane de "chef d'oeuvre", quand elle ne figure pas en première position des meilleures séries originales de Netflix de tous les temps. Si la saison 2 n'a pas coché toutes les cases, on ne peut que vous conseiller de jeter un oeil à Arcane si ce n'est pas déjà fait. Pas besoin d'être familier de l'univers de League of Legends, puisque l'écriture est suffisamment précise pour rendre la série accessible aux néophytes, tout en restant plaisant pour les joueurs.

L'immense point fort d'Arcane, et ce qui en fait une série aussi acclamée et qualitative, ce sont ses ambitions. Les créateurs de la série renouvellent sans cesse l'animation et la photographie, usant de nombreuses techniques au service de leurs narrations (particulièrement dans la saison 2, particulièrement riche visuellement), pour offrir une claque visuelle à chaque épisode. Le doublage ainsi que la bande originale qui accompagnent chacune des séquences sont à la hauteur des ambitions visuelles de cette série d'animation pour adultes. Arcane sert aux abonnés de Netflix un grand spectacle à chacun des épisodes.

Sur le plan narratif, la première saison d'Arcane était une vraie prouesse. Elle a pris tout le monde par surprise en développant de front la rupture irréconciliable de deux sœurs autrefois complices, en faisant le reflet d'une lutte de classes entre une cité luxueuse et une ville pauvre. Le tout s'inscrivant dans un jeu politique et de recherches scientifiques qui dépassent leurs personnages. A ce titre, la première saison est excellente pour faire coexister toutes ces intrigues et offrir aux (très nombreux) personnages toute la dimension qu'ils méritent.

En revanche, la saison 2 donne davantage l'impression d'être expédiée. La faute principalement à la réduction drastique du nombre d'épisodes. Trop d'intrigues à conclure dans un temps trop restreint. Cela se fait au dépend des thématiques essentielles de la série (les réflexions politiques sur la création d'un état policier, les luttes des classes entre les deux cités passent au tapis), de la clarté de l'intrigue et d'une évolution fluide des personnages, mais jamais sans émotion.

Sur le plan de l'écriture, la saison 2 (en particulier les trois premiers épisodes) n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes stratosphériques, mais cela ne signifie en rien que c'est raté. Là où la clarté et les ambitions thématiques ont perdu au change, l'émotion a toujours été au rendez-vous, particulièrement dans les derniers épisodes. Arcane reste un bijou sériel comme on en fait trop peu, toujours impressionnante et émouvante, visant l'excellence à chaque plan. Malgré ses défauts en fin de parcours, on a vraiment hâte de découvrir ce que Fortiche et Riot Games réservent aux abonnés Netflix à l'avenir.

Comment est créée Arcane ?

Les fans l'ont compris avec la saison 1, Arcane n'est définitivement pas une série d'animation comme une autre et se montre extrêmement coûteuse en temps et en investissement, d'où l'attente de trois ans entre les deux saisons. En conférence en présence de journalistes et d'étudiant français en animation à Paris, avant la sortie de la saison 2, les producteurs de la série ont détaillé le processus de création des nouveaux épisodes : "il peut se passer jusqu'à un an entre l'écriture du script d'un épisode et sa réalisation", détaillent Pascal Charrue, fondateur de Fortiche et co-directeur de la saison 2, Bart Maunoury, créateur directif, Kianna Manker, productrice et Amanda Overton, rédactrice de scripts.

Si la série n'utilise aucunement la motion capture, les animateurs se filment entre eux pour détailler les scènes avant de les animer, afin d'adopter un style "semi-réaliste". "En moyenne, on produit une demi seconde par jour par animateur", ont-ils précisé. Et de teaser la saison 2, "dans la continuité de la première graphiquement parlant, mais en mieux". Rien que ça.

Une telle ambition implique toutefois de nombreux coûts. Selon les informations du média américain Variety, Arcane aurait coûté plus de 250 millions de dollars pour ses deux saisons (production et promotion, un coût qui n'a cependant pas été confirmé par Riot Games), devenant la série animée la plus chère de l'histoire avec "seulement" 18 épisodes. Le média anglophone assure cependant que la série ne sera pas rentable pour le studio, et lui permettra, au mieux, de rentrer dans ses frais.