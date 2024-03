Le salaire de la peur : c'est quoi ce nouveau film d'action disponible sur Netflix ?

Frank Gastambide et Alban Lenoir figurent au casting du dernier film d'action français de Netflix, "Le salaire de la peur", remake d'un grand classique sorti en 1953.

Les abonnés de Netflix peuvent découvrir un nouveau film d'action français dès ce vendredi. Un remake du Salaire de la peur, film culte des années 1950 réalisé par Henri-Georges Clouzot, est disponible sur la plateforme de streaming. Il s'agit de la quatrième adaptation cinématographique du roman du même nom, publié en 1949 et écrit par Georges Arnaud.

Le film classique, qui mettait à l'honneur Yves Montant et Charles Vanel, avait remporté la Palme d'or du festival de Cannes et l'Ours d'or du festival de Berlin. Cette fois, c'est Julien Leclerc qui s'attelle à la réalisation, tandis que le casting est composé de Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardo et Sofiane Zermani (plus connu sous le nom de Fianso).

Et le cinéaste a assuré au Parisien que, malgré le titre évident du long-métrage, qu'il ne s'agissait "pas d'un remake, mais d'une nouvelle histoire" : " Il fallait garder l'ADN, une équipe qui va transporter de la nitroglycérine pour éteindre un puits, mais ancrer la nouvelle histoire en 2024 dans un pays imaginaire. Les personnages et leurs rapports entre eux devaient aussi être de notre époque".

Quelle est l'intrigue du film Le salaire de la peur ?

En plein désert, un incendie se déclare dans un puits de pétrole. Face à la menace que cela représente pour la population locale, la compagnie pétrolière doit tout faire pour éviter la catastrophe. Elle engage quatre mercenaires afin de convoyer deux camions chargés de nitroglycérine. En effet, une poche de gaz sous le puits alimente l'incendie et le faire exploser semble être la seule solution. L'équipe de choc dispose d'à peine 24h pour parcourir 800 km à travers un environnement hostile.

Quels acteurs au casting du film Le salaire de la peur ?

Sofiane Zermani

Alban Lenoir

Ana Girardot

Franck Gastambide

Birol Tarkan Yıldız

Joseph Beddelem

Douglas Grauwels

Toussaint Colombani

Où voir Le salaire de la peur en streaming ?

Le remake du film culte Le salaire de la peur est disponible depuis le 29 mars 2024 sur Netflix. Pour découvrir si l'équipe de choc parviendra à éviter la catastrophe lors de cette périlleuse aventure, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement premium).