La chute de P. Diddy : sur quelle plateforme de streaming voir la série documentaire ?

Cette série documentaire dédiée au rappeur Sean Combs est disponible en streaming.

C'est le 5 mai 2025 que débutera le procès du rappeur et entrepreneur P. Diddy aux Etats-Unis. Connu à la ville sous le nom de Sean Combs, il est visé par plus d'une centaine de plaintes pour violences sexuelles, dont des accusations de viols sur mineur. On dénombre plus de 125 victimes, et un nombre de témoins potentiel également impressionnant. Il est également accusé d'être responsable d'un système de trafic sexuel et d'extorsions, qu'il aurait dirigé pendant des années. Le rappeur continue de nier les accusations dont il fait l'objet, et reste en prison jusqu'à l'ouverture du procès.

En amont du procès, trois documentaires vont voir le jour pour retracer l'affaire. La première, La chute de P. Diddy, est disponible sur la plateforme de streaming Max depuis le 28 janvier 2025. Développée par Investigation Discovery et Maxine Productions, cette série documentaire use d'images d'archives et de témoignages inédits pour décrire ses débuts prometteurs et explorer les accusations qui pèsent sur Sean Combs, jusqu'à son arrestation, en 2024.

D'autres documentaires prévus

Ce sont quatre épisodes de 44 minutes qui sont disponibles sur la plateforme de streaming Max. Rappelons que cette dernière, qui propose également toutes les séries HBO ou les productions de Warner Bros, est accessible uniquement sur abonnement : le premier tarif débute à 5,99 euros par mois. Si vous êtes abonné aux offres Canal+, les contenus de la plateforme de streaming vous sont également accessibles.

Cette série documentaire n'est pas la seule à tenter de décortiquer le mystère derrière l'affaire : un film de 90 minutes de Peacock doit donner des éléments de compréhension sur "la fabrique du monstre", tandis qu'une série Netflix produite par 50 cents doit également s'y attaquer.